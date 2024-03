Ne boste verjeli, koga je Putin zdaj dodal na seznam »teroristov in skrajnežev«

Šahovskega velemojstra in političnega aktivista Garija Kasparova je Rusija dodala na seznam »teroristov in skrajnežev«.

Gari Kasparov. FOTO: Tadej Regent

Večkratni svetovni šahovski prvak Kasparov je dolgoletni nasprotnik predsednika Vladimirja Putina in že skoraj desetletje živi v ZDA. Leta 2013 je v strahu pred pravnim postopkom zapustil Rusijo ter iz ZDA še naprej obsoja rusko vladavino in njeno vojno v Ukrajini. Nedavno smrt ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega je denimo označil za umor in odgovornost zanj pripisal Putinovemu režimu. Po njegovih besedah je ruski predsednik oporečnika ubil počasi in javno.

»Tuj agent«

Leta 2022 so ruske oblasti Kasparova že označile za »tujega agenta«. Gre za zloglasno oznako, ki jo zdajšnja oblast v Rusiji množično uporablja proti nasprotnikom, novinarjem in borcem za človekove pravice. Večina glavnih nasprotnikov, ki so ostali v Rusiji, je zaprtih, drugi pa so v izgnanstvu.

Vladimir Putin. FOTO: Sergei Ilyin Via Reuters

Kasparov, rojen leta 1963 v Azerbajdžanu, velja za enega največjih šahistov na svetu. Svetovni prvak Mednarodne šahovske zveze Fide je bil med letoma 1985 in 1993, do leta 2000 pa je bil nato še svetovni prvak Zveze poklicnih šahistov, ki jo je Kasparov ustvaril skupaj z Nigelom Shortom.

Leta 2014 je Kasparov prejel hrvaško državljanstvo in nekaj časa živel v Podstrani pri Splitu.

Po klasični metodi Fideja je Kasparov eden od treh šahistov s šestimi naslovi svetovnega prvaka. Ob njem sta to še Emanuel Lasker (1894-1921) in Anatolij Karpov (1993-1999).