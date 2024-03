V Moskvi pokopali Navalnega: na tisoče ljudi vzklikalo Putin morilec (FOTO in VIDEO)

V cerkvi na obrobju Moskve in njeni okolici se je ob pogrebni slovesnosti za voditelja ruske opozicije Alekseja Navalnega ob močni policijski prisotnosti zbrala množica ljudi. Številni, med njimi tudi tuji veleposlaniki, so se prišli poslovit od najvidnejšega kritika Kremlja kljub svarilu oblasti pred protesti in ob grožnji aretacije.

Pogrebna slovesnost je potekala v pravoslavni cerkvi, posvečeni Mariji, v moskovskem okrožju Marin, kjer je več let z družino živel Navalni. Posnetki iz notranjosti cerkve niso bili na voljo, z območja so poročali tudi o motnjah v mobilnem omrežju.

V cerkev so tik pred začetkom obreda pripeljali krsto s truplom Navalnega. FOTO: Stringer Reuters

Dogajanje spremlja močno okrepljena prisotnost policije. FOTO: Stringer Reuters

V cerkev so tik pred začetkom obreda pripeljali krsto s truplom Navalnega, ki naj bi jo prejeli z zamudo. Zbrani so prihod pozdravili z aplavzom in vzkliki »Ti se nisi bal, tudi mi se ne!«, »Ne vojni!« in »Ne bomo pozabili«. Slovesnosti so se med drugim udeležili starši Navalnega, Anatolij in Ljudmila.

Metali rože

Glede na objavo Ivana Ždanova, sodelavca Alekseja Navalnega, se je slovesnost že zaključila in ljudje so se začeli pomikati proti približno 30 minut hoje oddaljenemu pokopališču, kjer bodo Navalnega pokopali. Na njegovo krsto so ob tem metali rože.

Že pred obredom se je v okolici cerkve vila dolga vrsta žalujočih – bilo naj bi jih na stotine, glede na nekatera poročila na tisoče. Večinoma so stali v tišini, veliko jih je nosilo rože. Med njimi so po poročanju tujih tiskovnih agencij tudi tuji diplomati, med drugimi veleposlaniki Nemčije, Francije in ZDA. Prisotna je tudi slovenska veleposlanica v Moskvi Darja Bavdaž Kuret.

Dogajanje spremlja močna okrepljena prisotnost policije, o morebitnih aretacijah pa zaenkrat ne poročajo, čeprav je Kremelj posvaril pred protesti. »Kakršnokoli nedovoljeno zbiranje bo v nasprotju z zakonodajo in tisti, ki bodo sodelovali, bodo odgovarjali,« je danes sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Zbrala se je množica ljudi. FOTO: Stringer Reuters

Vzrok smrti

Aleksej Navalni je umrl 16. februarja med prestajanjem 19-letne kazni v kazenski koloniji na severu Rusije. Vzrok njegove smrti uradno še ni znan. Številne zahodne države odgovornost za njegovo smrt pripisujejo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Ruske oblasti so njegovo truplo materi Ljudmili Navalni izročile več kot teden dni po smrti. Podporniki Navalnega so nato več dni iskali prostor za pogrebno slovesnost in se pritoževali, da jih ruske oblasti pri tem ovirajo.

