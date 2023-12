NBA dal zeleno luč za prodajo Dončićevega Dallasa: v igri 3,5 milijarde dolarjev

Upravni odbor severnoameriške profesionalne košarkarske lige (NBA) je soglasno odobril prodajo deleža košarkarskega kluba Dallas Mavericks, v katerem blesti slovenski zvezdnik Luka Dončić, družinama Adelson in Dumont, ki vodita igralniško podjetje v Las Vegasu. Nakup naj bi bil po poročanju CBS vreden 3,5 milijarde dolarjev.

Dosedanji lastnik Mark Cuban naj bi zadržal 27 odstotkov deleža, še naprej pa naj bi zadržal nadzor nad športnimi odločitvami kluba. Prav tako ni nobenih znakov, da bi se klub po prodaji izselil iz Dallasa.

»Država Teksas je bila vedno prijazna do naše družine in veselimo se, da se bomo lahko oddolžili za to prijaznost. Navdušeni smo, da bomo lahko navijali za ekipo in spoznali člane, ki imajo strastno bazo oboževalcev,« so v izjavi za javnost zapisali novi lastniki na čelu z Miriam Adelson, eno izmed najbogatejših ljudi na svetu, ki je vložila tudi veliko denarja v lobiranje, da bi država Teksas spremenila zakon in dovolila igre na srečo.

Če bi se to zgodilo, bi Cuban s podjetjem Las Vegas Sands, ki ga po smrti Sheldona Adelsona vodi zet Patrick Dumont, sodeloval tudi pri izgradnji nove dvorane, v sklopu katere naj bi bila tudi hotel in igralnica.