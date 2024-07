Navijači nestrpno pričakujejo nogometaše na Kongresnem trgu (FOTO)

Nogometna zveza je napovedala, da bodo nogometaši na Kongresnem trgu že ob 18. uri, vendar jih za zdaj še ni. Sprejem na Brniku so tokrat odpovedali in povabili navijače, naj se raje zberejo v Ljubljani.

Večstoglavo množico, ki želi zaploskati slovenskim nogometnim reprezentantom za odlične predstave na evropskem prvenstvu, zabava Siddharta.

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je po porazu po enajstmetrovkah v osmini finala evropskega prvenstva proti favorizirani Portugalski dejal, da kljub zgodovinskemu uspehu ne moreš slaviti po porazu, da pa je v grenkobi veliko sladkega.

O sprejemu, ki ga v Ljubljani v torek zvečer prirejajo za reprezentanco, pa je dejal: »Ali si zaslužimo sprejem, ne vem. Nismo osvojili kolajne. Mislim pa, da si predvsem fantje zaslužijo neverjetno spoštovanje, ker so pokazali, kako se bori za slovenski dres. Za to se jim tudi zahvaljujem. Zdaj pa so v trenutku, ko se lomi veliko karier. Kdor bo pameten, bo to izkoristil, 'budala' pa bo vse vrgel v vodo.«