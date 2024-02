Stroge varnostne razmere v Kopru: vse bodo temeljito pregledali

Ker sta tekmeca Ukrajina in Izrael, sta dvoboja z varnostnega vidika označena kot rizična, zato organizatorji obiskovalce pozivajo, naj pravočasno pridejo v Bonifiko in upoštevajo navodila varnostnih organov ter policije.

»V dvorano je zaradi varnostnih razlogov, poleg nevarnih predmetov, tekočin in večjih torb, prepovedan vnos določenih predmetov. Prav tako velja prepoved vnosa zastav tujih držav in transparentov z žaljivo vsebino,« je v sporočilu za javnost zapisala Košarkarska zveza Slovenije.

»Na vstopnih točkah bodo varnostniki pregledovali obiskovalce in preverjali spoštovanje prepovedi. Varnostniki imajo pravico prepovedani predmet odvzeti oziroma osebi, ki ga ne želi oddati, prepovedati vstop v dvorano. Če oseba vnese prepovedani predmet v dvorano, imajo varnostniki pravico predmet odvzeti in to osebo odstraniti iz dvorane,« so še navedli organizatorji.

Na KZS smo se obrnili za dodatna pojasnila glede omejitev.

»Verjamem, da ste seznanjeni, da kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu 2025 potekajo pod okriljem mednarodne košarkarske zveze FIBA Europe. Tako se vse tekme s tekmovalnega vidika igrajo po uradnih tekmovalnih predpisih. Enako pa je tudi pri organizaciji dogodkov. Organizator mora upoštevati smernice in navodila FIBA Europe. Seveda pa bosta obe tekmi v Kopru organizirani in izvedeni v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih in Zakonom o športu. Tako kot pri organizaciji vsakega dogodka, tudi pri tokratnih sodelujemo s pristojnimi organi ter upoštevamo njihova navodila in priporočila.«

FOTO: Zaslonski Posnetek, Twitter

Brez Dončića, Dragića in Glasa

Za košarkarje Slovenije bosta uvodni kvalifikacijski tekmi v dvorani Bonifika zelo pomembni; z dvema zmagama bi naredili velik korak k uvrstitvi na eurobasket, ki bo naslednje leto na Cipru, Poljskem, Finskem in v Latviji. V naši kvalifikacijski skupini je še Portugalska, na EP pa se bodo uvrstile prve tri ekipe v skupini.

Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića so se na slovenski obali zbrali v nedeljo. V primerjavi z lanskim svetovnim prvenstvom v Aziji manjkajo Luka Dončić, Zoran Dragić in Gregor Glas, kapetanski trak pa bo nosil Klemen Prepelič.

Aleksander Sekulić. REUTERS/Issei Kato FOTO: Issei Kato Reuters

»Mislim, da smo v teh dneh dobro trenirali in se uspešno pripravili na tekmo proti Ukrajini. Njene igralce dobro poznamo. Resda je ekipa zamenjala selektorja in ima nov sistem igre, a smo ga že spoznali. Neznank je zelo malo, na koncu pa bosta kot vedno odločali želja in požrtvovalnost. Igramo na domačem parketu in verjamem, da nam bodo tudi navijači dali krila,« pravi Jaka Blažič.

Obe tekmi bosta ob 18. uri. Vstopnica za eno tekmo je 25 evrov, paket za obe pa 30 evrov. Televizijski prenos bo na Šport TV.