Najboljši tenisač ne sme v ZDA, senatorja pozivata Bidna

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je zavrnilo prošnjo Novaka Đokovića za opustitev cepljenja kot obveznega pogoja za vstop v Združene države Amerike, zaradi česar ne bo mogel nastopiti na teniških turnirjih v Indian Wellsu in Miamiju, je potrdil ameriški senator s Floride Rick Scott.

Prvi teniški igralec sveta Novak Đoković je uradno umaknil svojo prijavo za nastop na teniškem mastersu v Indian Wellsu, so ponoči potrdili organizatorji. Srb se je za to odločil, ker tujci še vedno nimajo pravice vstopa v ZDA, če niso cepljeni proti covidu-19.

Edino upanje, da bi 35-letni prvi igralec sveta nastopil na turnirjih v Indian Wellsu od 6. do 19. marca in v Miamiju od 19. marca do 2. aprila, je ameriški predsednik Joe Biden, ki bi lahko preklical odločitev o zavrnitvi vstopa v državo. Floridski senator Scott, ki se mu je pridružil tudi senator Marco Rubio, oba sta republikanca, sta sopodpisala pismo predsedniku Bidnu, v katerem ga pozivata, naj teniškemu zvezdniku odobri izjemo.

Ker ni cepljen

Vstop v ZDA je trenutno omogočen vsem, ki so polno cepljeni proti novemu koronavirusu. Kot velja, Đoković, ki ni cepljen, ne bi smel potovati v Združene države na oba naslednja turnirja. »Ugotovili smo, da je vaša administracija prejela zahtevo za opustitev pogoja za predložitev potrdila o obveznem cepljenju, kar velja za vse tuje potnike, ki vstopajo v Združene države. Piševa vam, da bi vas pozvala, da odobrite zahtevano izjemo, da lahko Đoković nastopi na teniškem turnirju Miami Open, ki bo potekal na Floridi z začetkom 19. marca,« sta senatorja zapisala v pismu ameriškemu predsedniku.

Glede na to, da ni bil cepljen proti koronavirusu, je moral Đoković predložiti ustrezno dokumentacijo in napisati vlogo za pridobitev posebnega dovoljenja za vstop v Združene države Amerike. A kot kaže, je bila njegova prošnja zavrnjena, kar sta potrdila tudi floridska senatorja. »Prejeli smo informacijo, da je bila Đokovićeva prošnja za vstop v našo državo zavrnjena. Vendar menimo, da je takšno odločitev še mogoče spremeniti,« je prepričan Scott.

Ker ni bil cepljen, Đoković lani ni mogel zaigrati na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu. Tedanje avstralske oblasti so ga, ko je priletel v Avstralijo, iz države izgnale le malo pred začetkom turnirja.