Najboljši boksarji se kopajo v denarju, pri naši šampionki ni niti približno tako

Pred slovensko boksarsko »princesko« Emo Kozin, ki se bo drevi v Manchestru udarila s Škotinjo Hannah Rankin, je izjemno pomemben dvoboj. V primeru uspeha bo ob naslovu svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različici WBO prejela tudi šampionski pas združenja WBC, ki v tem borilnem športu uživa največji ugled.

Kako ocenjujete svojo pripravljenost?

»Pripravljena sem zelo dobro, celo bolje, kot sem pričakovala. Nihanj, ki mi ponavadi povzročajo največ skrbi, je bilo v zadnjem obdobju zelo malo. Za nameček sem v vseh prvinah napredovala.«

Kako gledate na tekmico Hannah Rankin?

»V pripravah za ta obračun sem skoraj vsak dan gledala posnetke njenih dvobojev. Videti je zelo čvrsta in telesno vrhunsko pripravljena boksarka, zlasti pri tistih obračunih, ki jih je izgubila, pa sem opazila določene slabosti, ki jih bom poskušala izkoristiti.«

Katere so njene prednosti in slabosti?

»Njena prednost je zagotovo ta, da je borka v pravem pomenu besede, ki se zlepa ne vda. Drugače pa boksa precej predvidljivo, enolično oziroma kot amaterka in dvomim, da bo tokrat kaj drugače. A je tudi res, da je sposobna v takšnem slogu vztrajati vseh deset rund.«

Na pripravah se vam je pred dobrim mesecem pridružil tudi novi partner za sparing Gregor Debeljak, ki je bil svojčas vrhunski kikboksar in boksar. Kaj lahko poveste o sodelovanju z njim?

»Gregor je res izvrsten partner za sparing, od katerega sem se v tem kratkem času ogromno naučila. Odlično je posnemal slog boksa Rankinove, me sproti opozarjal, na kaj moram biti pozorna, ko mi je večkrat zapored – kot radi rečemo – prodal kakšen udarec. Zares sem vesela, da se je pridružil naši ekipi.«

Ali lahko živite od boksa?

»Za zdaj še ne morem, moj cilj pa je, da nekoč bi. Zagotovo bi si želela večjo (finančno) podporo, a sem po drugi strani hvaležna, da imam na voljo vrhunske treninge pod vodstvom Rudolfa Pavlina in Redža Ljutića. Zavedam se, da je moja težava tudi v tem, da imam le po dve, tri borbe na leto, nemogoče pa je trenirati in hkrati hoditi še v službo.«

»V športno enoto vojske ali policije me, žal, ne sprejmejo. A po drugi strani ne boksam zaradi denarja. Če bi, bi že zdavnaj nehala. Največje nagrade so zame zmage in nastopi na takšnih spektaklih, kakršen bo ta v Manchestru. Če bom zmagala, bom resnično vesela; s tem uspehom bi si odprla številna vrata.«

Zaradi šampionskega pasu združenja WBC?

»Da, to je krona v boksu, ker gre za eno od najstarejših in najuglednejše združenje. Verjetno si vsak boksar že ob pogledu na njegov pas reče: 'Vav'. Jaz imam zdaj priložnost boksati zanj in ga tudi osvojiti. Naredila bom vse, da bodo nanj vgravirali tudi moje ime.«

Kako se bo po vašem razpletel obračun?

»Zelo težko objektivno napovem razplet dvoboja. Pričakujem, da bo trajal vseh deset rund, da bo ritem zelo hud, kajti obe sva dobro telesno pripravljeni in imava povrhu močni bradi. Hannah je le enkrat izgubila z nokavtom, ta poraz pa ji je zadala Savannah Marshall, ki ima med ženskami enega od najmočnejših udarcev. Če bom boksala najbolje, kot znam, verjamem, da bom zmagala.«