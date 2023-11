Nad Erikom ten Hagom 30-letni urok

Manchester United sodi med klube z največjim številom navijačev po svetu, tudi v Sloveniji. Med njimi prednjači starostna skupina 30-45 let, ki se je navduševala nad pravljico sira Alexa Fergusona na Old Traffordu, gledališču sanj. Mnoge je prepričal tudi čudež na Camp Nouu iz leta 1999, ko so rdeči vragi z goloma v sodnikovem podaljšku osvojili ligo prvakov. Marsikdo pa je iz spomina izbrisal zgodbo šest let prej, ko je United senzacionalno izpadel proti Galatasarayu. In ta bi se lahko na nek način ponovila danes, ko bodo 20-kratni angleški prvaki v Istanbulu lovili zadnjo rešilno bilko.

Mauro Icardi je glavni zvezdnik Galatasaraya. FOTO: Dilara Senkaya/Reuters

Pred 30 leti, natančneje 3. novembra 1993, je Manchester United, ki je pred tem osvojil inavguralno izvedbo premier league, veljal za velikega favorita proti Galatasarayu v osmini finala. Toda na Old Traffordu se je razpletlo s 3:3, v Istanbulu pa Fergusonovi izbranci niso bili kos ogromnemu pritisku, na stadionu Ali Sami Yen se je v peklenskem vzdušju končalo brez golov, legendarni Eric Cantona pa je prejel rdeči karton, ker je izgubil živce, medtem ko so Turki kradli čas.

Danes Manchester United išče pota stare slave, na angleški naslov čaka od leta 2011, na evropskega od 2008. Pred njim pa je podobno pomembna tekma kot takrat in to na istem stadionu, kjer se obeta podobno vroče vzdušje. Samo zmaga proti Galatasaryu Unitedu ohranja možnosti za napredovanje iz skupine, poraz bi prinesel veliko razočaranje.

Manchester United je 3. oktobra izgubil domačo tekmo proti Galatasarayu z 2:3, nazadnje pa s 3:4 klonil na Danskem in si močno zagrenil življenje. Čeprav ima trener Erik ten Hag, v katerem nekateri vidijo naslednika velikega Fergieja, ogromno težav s sestavo ekipe, pa je obrnil krivuljo navzgor. V Angliji je nanizal tri zaporedne zmage, nazadnje je pri Evertonu enega najlepših golov sezone s škarjicami dosegel Alejandro Garnacho in spomnil na mojstrovino Wayna Rooneyja.

Mijatović v Švici, Kos v Turčiji Najboljši slovenski sodniki ta teden na igriščih ne bodo aktivni. Nejc Kajtazović je sinoči opravljal vlogo pomočnika VAR med tekmo Young Boys in Crveno zvezdo v Bernu. Na istem štadionu je bil Uefin delegat predsednik NZS Radenko Mijatović. Enega od današnjih derbijev lige prvakov pa bo posredno nadziral Drago Kos, ki bo kontrolor sojenja na tekmi med Galatasarayem in Manchester Unitedom v Istanbulu. Kako dobra sodnika je imela v zadnjih tekmah boja za EP 2024 na voljo slovenska reprezentanca, pove podatek o dveh sinočnjih derbijih: na tekmi PSG vs. Newcastle bo delil pravico Szymon Marciniak, na tekmi Barcelona vs. Porto pa Daniele Orsato.

Old Trafford se je v zadnjih tednih spremenil v kliniko. Več nogometašev je na zdravstvenem kartonu kot v zapisniku. Lahko Manchester United premaga urok tudi brez igralcev, kot sta Danca Christian Eriksen in Rasmus Højlund, pa Casemiro, Jonny Evans, Lisandro Martinez in Mason Mount? Za nameček je Marcus Rashford suspendiran zaradi kartonov, Jadon Sancho pa izločen iz prve ekipe ...

Ubijalski trio Icardi-Mertens-Zaha

Domači trener Okan Buruk ima medtem sladke skrbi, kar je bil za Galatasaray pred tremi desetletji Hakan Şükür, je zdaj Argentinec Mauro Icardi, ki ob ženinih zdravstvenih tegobah igra kot prerojen. Moč turškega napada, v katerem sta odlična tudi Dries Mertens in Wilfried Zaha, je na svoji koži občutila tudi Olimpija.

Zgodovina ne govori v Unitedov prid. Nazadnje je dobil ključno tekmo v sezoni 2018/19, ko je po domačih 0:2 s 3:1 ugnal PSG. Leta 2020 je izgubil zadnji dve tekmi v skupini in izpadel, leta 2015 ga je na zadnji tekmi izločil Wolfsburg. Rdeči vragi v ligi prvakov niso zmagali na zadnjih osmih gostovanjih.

Današnji pari lige prvakov Skupina A: Galatasaray – Man. United (18.45), Bayern – København (21.00); vrstni red: Bayern 12, Galatasaray in København po 4, Man. United 3; skupina B: Sevilla – PSV (18.45), Arsenal – Lens (21.00); vrstni red: Arsenal 9, PSV in Lens po 5, Sevilla 2; skupina C: Real Madrid – Napoli, Braga – Union Berlin (obe 21.00); vrstni red: Real Madrid 12, Napoli 7, Braga 3, Union Berlin 1; skupina D: Benfica – Inter, Real Sociedad – Salzburg (obe 21.00); vrstni red: Real Sociedad in Inter po 10, Salzburg 3, Benfica 0.

»Smo pa lani v evropski ligi izločili Barcelono,« je protiargument našel Erik ten Hag, ki se je razveselil vrnitve Antonyja, v igro pa bi lahko poslal 18-letnega Kobbieja Mainooja. »Če je igralec dovolj dober, je tudi dovolj star,« pravi Nizozemec, ki poziva k zbranosti in disciplini. »Moramo ohraniti hladne glave, ničesar ne smemo podariti tekmecem ali sodnikom in se ne predajati čustvom. Vsak naš znak slabost bodo hoteli speljati na svoj mlin. Ni pomembno, kako igra tekmec, pomembno je le, kako igraš ti,« se je pred enim od največjih izzivov v karieri znašel ten Hag, ki verjame, da bodo njegovi vragi skozi pekel prišli v raj.