Na parketu zavrelo: Dončić zgrešil met za podaljšek, potem se je zapletel še v spor (VIDEO)

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA doma izgubili proti Phoenix Suns s 126:130. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je ujel slabši dan pri metu iz igre, zgrešil je tudi zadnjega za podaljšek izpod koša. Obračun lanskih polfinalistov zahodne konference pa je Ljubljančan kljub temu sklenil s 34 točkami in devetimi skoki.

V ponovitvi lanskega polfinala končnice na zahodu se je Phoenix z zvezdniško trojico Kevin Durant, Devin Booker in Chris Paul izkazal za nekoliko previsoko oviro in ob koncu zadnje četrtine le strl odpor Teksašanov.

Napeto vse do konca

Dvoboj je bil ves čas izenačen, nobeno moštvo pa si ni priigralo več kot devet točk naskoka. Dallas je v tretji četrtini večkrat vodil za osem točk, a je Phoenix do konca tega dela igre povedel za točko. Tudi v zadnjem delu je večino časa vodil Dallas, tekmeci iz Arizone pa so se vnovič vrnili.

Ključna sta bila koša Deandreja Aytona in Duranta v zadnji minuti, s čimer je Phoenix povedel s 128:126. Zadnji napad je imel na voljo Dallas, Dončić pa je pod košem prišel do izdelanega meta za izenačenje, a žoga ni našla poti skozi obroč.

Nato se je 24-letni Ljubljančan zapletel še v besedni obračun s starim znancem iz lanske končnice Bookerjem, ki je vzklikal proti slovenskemu zvezdniku. Sledili sta tehnični napaki za oba košarkarja, zadnji pa so se po dveh zadetih prostih metih Duranta vendarle smejali košarkarji iz Arizone.

Kaj pravi statistika

Dončić je v 35:25 minute zadel osem od 23 metov iz igre, od tega le enega iz devetih poskusov za tri. Še največ točk je dosegel s črte prostih metov (17/19). V statistiko je vpisal še devet skokov ter štiri podaje in pet izgubljenih žog.

Najboljši strelec tekme je bil Durant, ki je zbral 37 točk. Booker je ob desetih podajah dodal 36 točk, pri Dallasu pa je Kyrie Irving v statistiko vpisal 30 točk. S klopi jih je za Mavericks 21 prispeval še Tim Hardaway.

Na zahodu četrtouvrščeni Phoenix je razmerje zmag in porazov po dvoboju v Teksasu izboljšal na 36–29 in zabeležil tretjo zaporedno zmago, odkar je po menjavi in poškodbi, ki jo je vlekel še iz Brooklyna, za to moštvo zaigral Durant.

Dallas je na drugi strani le še tekmo nad pozitivnim izkupičkom s 33–32 in je začasno padel na sedmo mesto zahodne konference.