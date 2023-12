Na dan gala dogodka Nogometne zveze Slovenije Čeferin prejel slabo novico

Gala dogodek Nogometne zveze Slovenije ob koncu leta je priložnost, da se pod eno streho zbere celotna nogometna družina. Na splošno razpoloženje seveda vplivajo dosežki iztekajočega se leta, pod letnico 2023 so se slovenski nogometni akterji z veseljem podpisali. Uvrstitev na evropsko prvenstvo v Nemčiji prihodnje leto je bila pika na i, kljub razburkanemu nogometnemu ozračju na Gospodarskem razstavišču ni manjkal niti predsednik Uefe Aleksander Čeferin: »Propadli projekt ne more zasenčiti uspehov.«

Številni ugledni gostje iz nogometnega sveta so se zbrali v Ljubljani, manjkal ni niti častni predsednik NZS Rudi Zavrl (levo). FOTO: Voranc Vogel

Zanimiv splet okoliščin je poskrbel, da je sodišče EU odmevno sodbo glede superlige in drugih tekmovanj pod okriljem Uefe razglasilo ravno na dan, ko se je v Ljubljani nogomet poslavljal od leta 2023. Glavna tema pogovorov je bila tako znana vnaprej, častni gost Čeferin je imel za seboj nedvomno stresen dan, še tik pred vstopom na Gospodarsko razstavišče ga je zadržal pomemben klic, a mu ni pokvaril razpoloženja.

»Škoda je, da se o tem govori ravno danes, ko slavimo slovenski nogomet in sijajno leto, ki se izteka. A brez skrbi, nič ne more zasenčiti naše uvrstitve na evropsko prvenstvo, ki ga vsi nestrpno pričakujemo. Nič ne more zasenčiti tega.«

Aleksander Čeferin in resorni minister Matjaž Han. FOTO: Voranc Vogel

Čeferin je v družbi predsednika NZS Radenka Mijatovića, pristojnega ministra Matjaža Hana, selektorja Matjaža Keka, generalnega sekretarja Martina Koželja in častnega predsednika NZS Rudija Zavrla iz prve vrste pospremil slavnostni del novoletnega sprejema, v luči pomembnosti doseženega v letu 2023 se je ob nagovoru tudi Mijatoviću rahlo zatresel glas.

Predsednik NZS Radenko Mijatović, v ozadju Aleksander Čeferin in Miran Pavlin. FOTO: Voranc Vogel

»Vedno je lepo stati pred vami, a moram priznati, da je letos občutek poseben, leto je bilo izjemno in polno presežkov,« je začel predsednik, se spomnil dosežkov članske reprezentance, mlajših selekcij, dogajanja v ženskem nogometu in uspehov dvoranskega nogometa, nato pa zaključil: »Ko bomo v Nemčiji sedeli na tribunah, ne bomo le nogometni navijači, takrat bomo predstavljali Slovenijo vsej mednarodni skupnosti in to je zelo pomembno.«

Tudi Sarma v južnoafriški ekipi

V glasbenem delu programa je zbrane v čase zlate generacije popeljal Pero Lovšin, Slovenija je šla naprej, gala sprejem pa se je prevesil v neformalni del. Tudi tam je bilo vzdušje odlično, Kek je bil zelo dobro razpoložen, za poseben trenutek pa so poskrbeli člani generacije 2010, ki je nastopila na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki. S skupinsko fotografijo so Milivoje Novaković, Zlatko Dedić, Boštjan Cesar, Bojan Jokić in tudi Samir Handanović, ki se na tovrstnih dogodkih pojavlja zelo redko, ovekovečili obujanje spominov na glavni uspeh njihove generacije.

Častna prva vrsta na novoletnem sprejemu, ki je bil tokrat zaradi uspehov reprezentanc še bolj slavnosten. FOTO: Voranc Vogel

Izziv brez primere njihove naslednike čaka čez dobrih šest mesecev. V letu 2023 je nogometna zveza zgradila dobre temelje za nadaljevanje uspešne športne zgodbe tudi v prihajajočem obdobju. Ne le v Nemčiji, tudi na domači (in evropski) klubski sceni, v pisarnah na Brdu in še kje.