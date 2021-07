Mohorič je posnemal Armstronga: Res nisem vedel

Ob proslavljanju veličastne zmage v 19. etapi letošnjega Toura je slovenski junakdvignil kar nekaj prahu. Svojo drugo etapno zmago na letošnji dirki je osvojil po samostojnem pobegu, ob prečkanju ciljne črte, pa je z gesto nakazal, da je zaprl usta vsem, ki namigujejo na zlorabo dopinga v njegovi ekipi Bahrain Victorius.Pred nekaj dnevi je namreč razburila policijska akcija in preiskava omenjene ekipe. Kot je povedal Mohorič, so jim preiskali sobe in njihove osebne stvari, našli niso ničesar, sam pa je bil zelo jezen, da so se brez razloga znašli v senci dopinga, kar je jasno in glasno povedal tudi v intervjuju po zmagi. Kot je tudi pojasnil, je želel tudi dokazati, da so v ekipi dobri kolesarji, ki zmagujejo zaradi ploda trdega dela vseh teh let in da nihče nima čudežne tabletke, ki bi mu pomagala.Vendar pa mnogi niso bili navdušeni nad njegovo potezo v cilju in spomnili, da je nekoč s podobno gesto zmagoval tudi znani dopinški grešnik. Na to so Mohoriča opozorili tudi na Twitterju, kjer se je gorenjski kolesar tudi odzval in se posul s pepelom. Kot je zapisal, zares ni vedel. In da če bi, tega ne bi storil.