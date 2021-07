Policijska akcija na Touru, preiskava v ekipi slovenskega kolesarja

Medtem ko mora skoraj vsak dan na neprijetna vprašanja o dopingu v rumeni majici odgovarjati Tadej Pogačar, pa se je tokrat pod drobnogledom znašla ekipa Bahrain Victorious, katere šef je slovenski trener in menedžer Milan Eržen, v njenem dresu pa je na letošnjem Touru prestižno etapno zmago osvojil tudi Matej Mohorič. Ekipo je namreč včeraj zvečer obiskala francoska policija.



Kot poroča portal Cyclingnews, so policisti preiskali avtobus ekipe in prosili za podatke kolesarjev s treningov. Preiskali so tudi hotelske sobe kolesarjev in ekipe. »Nič posebnega, zmotili so nas za eno uro in se na koncu zahvalili,« je za spletno stran potrdil Eržen. Kot je dejal, jim policija ni razkrila namena obiska, ga bodo pa zahtevali prek odvetnika, je še dodal.



V istem hotelu je nastanjena tudi ekipa Movistar, vendar pa je policija ni obiskala.



