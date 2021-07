Mohoriču po sijajnem napadu na Touru še druga etapna zmaga

Slovenski kolesarski as Matej Mohorič je zmagovalec 19. etape letošnje dirke po Franciji. Na trasi od Mourenxa do Libourna (207 km) je bil najmočnejši med 20 ubežniki, ki jim je glavnina prepustila boj za etapno zmago. V rumeni majici okoli 20 minut za ubežniki varno kolesari Tadej Pogačar, ki je sicer tik pred drugim slavjem na Touru.



Slovenski kolesarji so se danes podpisali še pod peto etapno zmago na letošnjem Touru, kar je največ med vsemi nastopajočimi državami, s štirimi namreč sledijo Britanci po zaslugi Marka Cavendisha (Deceuninck-Quick-Step). Šestintridesetletnik z otoka Man bo moral na absolutni rekord po številu etapnih zmag na Touru, za zdaj ostaja pri 34, počakati do Elizejskih poljan v nedeljski zadnji etapi.

