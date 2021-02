Boateng prevaral zaročenko s Playboyevim modelom: Ni čudno, da se je ubila

Bayernov nogometašje pred približno desetimi dnevi prekinil zvezo s, sedem dni kasneje pa si je 25-letna lepotica vzela življenje. Nemec se je takoj vrnil domov iz Katarja, kjer je Bayern osvojil klubsko svetovno prvenstvo. Podrobnosti o tragediji še niso znane. Nogometaš je že prej dejal, da mu je Kasia grozila, da ga bo uničila.Zdaj se je oglasila še, ki je Playboyev model. Trdi, da je imela razmerje z Boatengom, medtem ko je bil ta zaročen z nesrečno manekenko. »Nisem presenečena, da se je tako končalo in da se je ubila, ker fantje, kot je Jerome, povzročajo dekletom duševni kaos, ker se radi igrajo s čustvi in ​​z občutki. Potem pride takšna norost, kot se je zgodila z njo,« je dejala. »Bila sem šokirana, ko sem slišala, kasneje pa sem vse povezala v celoto. Jerome se je igral z njo in to se na koncu zgodi. Srečala sem ga v Londonu in takoj me je začel nadlegovati na družbenih omrežjih. Prosil me je, naj grem z njim na neko zabavo, in ​​sem se strinjala. Želel je, da grem z njim v Nemčijo, vendar sem ga zavrnila. Nekajkrat smo šli ven, vendar nisem nikoli spala z njim. Mislila sem, da sem edina, nato pa sem na neki naslovnici videla, da je oddan in zaročen. Pošiljal mi je sporočila in se obnašal, kot da ni. Prekinila sem vse stike z njim, ker je to zame prevelika drama.«Kasia, lepa manekenka poljskih korenin, in nogometni zvezdnik sta bila par 15 mesecev. Razšla sta se 2. februarja. Povod za razhod naj bi bila nezvestoba in izsiljevanje. Kasia je Boatenga označila za »hudiča« in se zaklela, da bo spregovorila ter mu vrnila, ko si bo opomogla od razhoda.