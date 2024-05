Prišlo do hude prometne nesreče, potnici odpeljali

Včeraj nekaj pred 10. uro so bili na PU Novo mesto obveščeni o hudi prometni nesreči na območju Orešja nad Sevnico.

Alenka Drenik Rangus z omenjene policijske uprave: »Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 65-letni voznik vozil iz smeri Sevnice proti Planini pri Sevnici. V nepreglednem ovinku je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil 76-letne voznice in v avtomobil 59-letnega voznika. Dve huje poškodovani potnici iz vozila povzročitelja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.«

Policisti okoliščine še preiskujejo in bodo na podlagi ugotovitev zoper 65-letnika ustrezno ukrepali.