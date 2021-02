Po razhodu z zvezdnikom napovedala maščevanje, zdaj je mrtva

Teden dni po razhodu nogometašain 25-letneje odjeknila vest, da so v torek v Berlinu našli truplo lepe manekenke. Umrla naj bi v svojem stanovanju, policija pa za zdaj naj ne bi odkrila znakov kaznivega dejanja.Kasia, lepa menekenka poljskih korenin, in nogometni zvezdnik sta bila par 15 mesecev. Razšla sta se 2. februarja. Povod za razhod naj bi bila nezvestoba in izsiljevanje. Boatenga je označila za »hudiča« in se zaklela, da bo spregovorila in mu vrnila, ko si bo opomogla od razhoda.Nogometaš in manekenka sta v zadnjem času v javnosti prala umazano perilo. Boateng, ki trenutno igra za Bayern, jo je obtožil, da je sabotirala njegov odnos z nekdanjo partnericoin da je v zvezo z njim izsilila. »Borila se bom, ker še nikoli nisem bila tako zavedena, izkoriščena in prevarana. Potrebujem nekaj časa,« je zapisala, ko mu je napovedala maščevanje.Kasia je zaslovela v šovu Nemški top model leta 2012. Tekmovanje je zaključila na četrtem mestu. Imela je sina, ki se je rodil v njeni prejšnji zvezi. Novico o njeni prerani smrti je na družabnih omrežjih prva potrdila njena prijateljica, ki je zapisala, naj počiva v miru in da upa, da bo zdaj našla svoj mir. »Upam, da bo resnica prišla na dan. Vem, kako zelo si si to želela. Nikoli te ne bom pozabila,« je zapisala in dodala, da ne pozna nikogar, ki bi se tako smejal, kot se je ona.