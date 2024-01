Mikaela Shiffrin se je po hudem padcu oglasila in pokazala, kako napreduje (FOTO)

Pretekli teden za smučarko Mikaelo Shiffrin ni bil najboljši, saj je na smuku v Cortini d'Ampezzo hudo padla. Usoden je bil eden izmed levih ovinkov, ki ji ga ni uspelo izpeljati in je končala v zaščitni ogradi. Navijači so se bali najhujšega, in sicer, da bo Američanka za dlje časa odsotna s tekmovališč. Ta hip so lahko bolj mirni, saj je videti, da kar dobro okreva.

28-letna smučarka iz Colorada se je že nekaj ur po padcu oglasila in se vsem zahvalila za podporo. Danes se je ponovno in, sodeč po njeni objavi, dobro napreduje.

»Gre se dan za dnem!! In res se ne morem pritoževati nad zadnjimi dnevi,« je na instagramu zapisala Shiffrinova in k zapisu dodala še nekaj fotografij, na katerih lahko vidimo tudi njenega fanta Aleksandra Aamodta Kildeja, ki se je prav tako kot ona v januarju poškodoval. Kot lahko vidimo na slikah, Američanka pridno hodi na masaže, zdi pa se tudi, da lahko obremenjuje levo nogo, ki jo je poškodovala na omenjenem smuku.

Shiffrinova je pred tremi dnevi na instagramu zapisala, da bo poročala nove informacije, ko jih bo vedela. Zapisala je tudi, da ima bolečine, obenem pa je izrazila hvaležnost, da ni hujše.

