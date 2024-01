To pa je ugledna družba! Poglejte, s kom je sedela Tina Maze (FOTO)

Ženska smučarska karavana se je v preteklih dneh ustavila v italijanski Cortini d'Ampezzo. Dogajanje na tem prizorišču ni ušlo naši izjemno uspešni smučarki Tini Maze, ki se je na svojem instagram profilu oglasila z zanimivo objavo.

V njej se je dotaknila odstopov, ki so se zgodili na tekmah, ki so bile na omenjenem prizorišču. Razkrila pa je tudi, da se je srečala z dvema velikima smučarskima zvezdnikoma in eno zvezdnico. Za mizo so ji namreč družbo delali nepozabni Alberto Tomba, nekdanji odlični smučar, zdaj pa trener, Kristian Ghedina ter večkratna olimpijska zmagovalka Deborah Compagnoni.

»Ta vikend je bil pravi tobogan! @cortinaskiworldcup je bila za dekleta bolj zahtevna kot običajno! Pobočje je imelo nekaj odsekov, ki so zahtevali veliko znanja, kako se lotiti terena! Ni enostavno biti osredotočen na toliko prekinitev, motenj in na toliko valov z visoko hitrostjo. Zelo mi je žal za vsa dekleta, ki ta vikend niso prispela do cilja, in upam, da se kmalu vrnete! Toda moj vrhunec je bil vsekakor sedenje s svojimi idoli iz otroštva ob kozarcu vina in z veliko nasmehi,« je zapisala Mazejeva na instagramu.

Letošnje tekme v Cortini d'Ampezzo so bile zelo zanimive. Žal pa se bomo ene izmed njih spomnili tudi po padcu zvezdnice tega športa, Mikaele Shiffrin, ki ji ni uspelo zvoziti enega izmed levih ovinkov.