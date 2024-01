Mikaela Shiffrin se je po hudem padcu oglasila navijačem

Da zna biti smučanje še kako nevaren šport, še posebej smuk, je danes na lastni koži občutila ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin. Na smuku za svetovni pokal, ki je potekal v Cortini d'Ampezzo, je namreč hudo padla in ogrozila nadaljevanje sezone. Svojim navijačem se je že oglasila na družbenem omrežju X.

»Hvala vsem za vašo podporo,« je zapisala Američanka in dodala: »Ampak o moj bog...ob pogledu na rezultate naše ekipe se tako smejim!!«

Prve zdravstvene informacije so spodbudne. Po poročanju ameriške smučarske in deskarske ekipe na družbenem omrežju X vse kaže na to, da sta prednja in zadnja križna vez nepoškodovani.

Padla v zahtevnem levem ovinku

Kot je videti na posnetku, je Shiffrinovo odneslo na zahtevnem levem ovinku, nato pa je pristala v zaščitni ogradi. Kasneje se je pobrala in je lahko ob pomoči palic sama zapuščala progo. Si je pa pri padcu poškodovala levo nogo, saj nanjo ni želela stopiti.

Kljub današnjemu padcu in odstopu je Shiffrinova še naprej z naskokom v vodstvu v skupnem seštevku svetovnega pokala. Na lestvici FIS ima trenutno 1209 točk. Drugouvrščena Lara Gut-Behrami jih ima 869, tretjeuvrščena Petra Vlhova pa 802. Najvišje uvrščena Slovenka je Ana Bucik, ki je na 41. mestu (125).