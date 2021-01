Košarkar kupil hišo družini ubitega Georgea Floyda

Ob lanskem izbruhu novega vala nasilja nad temnopoltimi v ZDA je resno pozival k bojkotu prvenstva, izkazal pa se ni le s svojo družbeno angažiranostjo, ampak tudi dobrodelnostjo. Po brutalni smrti Georgea Floyda, ki je lani v Minnesoti umrl, potem ko mu je policist Derek Chauvin več minut klečal na vratu in ga zadušil, pa je košarkar Kyrie Irving družini nesrečnika kupil hišo in jim tako pomagal do novega začetka.



Spomnimo, 46-letnega Floyda so aretirali zaradi domnevne uporabe ponarejenega bankovca v trgovini, Chauvin pa ga je obravnaval še z dvema policistoma. Med aretacijo mu je klečal na vratu, čeprav ga je Floyd opozarjal, da ne more dihati; reševalci, ki so pozneje prispeli, mu niso mogli več pomagati. Dogodek je sprožil množične proteste po ZDA, Chauvina pa so nazadnje obtožili umora druge in tretje stopnje. Irving, zvezdnik ekipe Brooklyn Nets, prej pa je blestel pri Boston Celtics, je bil med tistimi, ki so najglasneje pozivali k spremembam pri obravnavi policijskega nasilja nad temnopoltimi, vodstvo NBA pa je spodbujal k bojkotu lige v luči protestov; tekme bodo po njegovem le odvračale pozornost od pomembnih protirasističnih protestov, je poudarjal. Irving se je v zadnjem času dejavno vključil tudi v pomoč igralkam WNBA; košarkaricam, ki lani niso želele igrati med pandemijo bodisi zaradi covida-19 bodisi zaradi političnega prepričanja, je v pomoč pri izpadu zaslužka nakazal poldrugi milijon dolarjev ali 1,2 milijona evrov.



Veliko pozornosti pa priteguje tudi njegova odsotnost s parketa od začetka letošnjega leta. Zamudil je že številne tekme, neuradno zato, ker je pravosodje sklenilo, da policist, ki je sedemkrat ustrelil temnopoltega Jacoba Blaka v hrbet, ne bo obtožen. Ali gre za nov znak protesta, ni znano, so pa Irvinga v tem času opazili na družinski rojstnodnevni zabavi, za kar so ga pri ligi že oglobili in mu naložili karanteno: igralcem NBA sta namreč zavoljo preprečevanja širjenja novega koronavirusa prepovedani druženje in obiskovanje restavracij in barov.

