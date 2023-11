Kazahstan je že zmagal: vsi ga spoštujejo

Slovensko nogometno prvenstvo je od te sezone na seznamu držav, ki pišejo zgodovino 1. SNL, dopolnil Kazahstan. Njegov predstavnik je 25-letni Kazak Ramazan Orazov, ki je poleti prestopil v Koper. Nepredvidljiva življenjska in športna pot je nanesla, da bi nizkorasel zvezni igralec 20. t. m. lahko imel pomembno vlogo v zadnji kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na evropsko prvenstvo.

Če Slovenija v petek (20.45) ne bo zmagala v Københavnu, bo o preboju na euro 2024 odločal prav ponedeljkov (20.45) dvoboj s tekmecem, ki ga je premagala na prvi kvalifikacijski tekmi v Astani.

»Odločila bosta tudi sreča in boljša priprava na tekmo. Slovenija je odlična, toda tudi mi smo dobra reprezentanca, ki se je spremenila. Na bolje seveda. Uspevalo nam je veliko, v gosteh smo zmagovali. Veliko nam je dal tudi poraz proti Sloveniji. Videli smo, da zmoremo, da se lahko merimo z boljšimi. Prva tekma je bila res lepa izkušnja, po kateri smo postali boljši. Postali smo reprezentanca z značajem. To je najpomembnejše, močnejše reprezentance so nas začele spoštovati, in to je velika zmaga za Kazahstan.«

Čemu pripisujete vzpon reprezentance, v kateri ste eden od nepogrešljivih igralcev pri selektorju Magomedu Adijevu?

»On je ključni mož. Je izjemen govornik, z igralci odlično komunicira, njegova največja odlika ali prednost pa je, da je motivator, ki zna predvideti in povedati, kako nas vidi na igrišču. Odlično nam zna vse pojasniti. Verjamemo mu, on verjame v nas, zato smo uspešnejši in močnejši.«

Že čutite pritisk, gre za zgodovinsko tekmo za Kazahstan, ki se še nikoli ni uvrstil na eno od velikih tekmovanj?

»Še eno priložnost imamo. Na euro se lahko uvrstimo prek lige narodov (v skupini C3 z Azerbajdžanom, Slovaško in Belorusijo je Kazahstan osvojil prvo mesto s 13 točkami, med drugimi je dvakrat premagal Slovaško, op. a.). V ligi narodov se je lansko leto vse skupaj začelo. Tam smo postavili temelje za kvalifikacije za euro.«

Kazahstanski reprezentančni nogomet je v vzponu, je nogomet najbolj priljubljen?

»Vedno bolj. Zelo priljubljen je boks, imamo velikega šampiona Genadija Golovkina (večkratni svetovni prvak v srednje težki in super srednje težki kategoriji v vseh različicah). On je po očetu Rus, po materi Korejec. Na splošno šport zelo napreduje. Toda Kazahstanci smo takšni, da nadvse spoštujemo dosežke in uspehe ljudi na katerem koli področju, še posebej, če so uspešni v tujini. Res se veselimo njihovih uspehov in smo ponosni nanje.«

Ramazan Orazov želi na EP. FOTO: Lorraine Osullivan/Reuters

Vaš nogometni življenjepis razkriva, da ste nestanovitni. V zadnjih štirih letih ste zamenjali kar šest klubov.

»Vmes je bilo tudi obdobje covida-19, zame najhujše v življenju. Nisem igral veliko, tudi nesrečnih okoliščin je bilo veliko. Ko sem bil v Latviji, sem se denimo že dogovoril za prestop v Grčijo, a je potem ta klub izpadel iz prve lige, in tudi ni imel več denarja. Igral sem v drugi ruski ligi, se vrnil domov.«

»Težave so nastale takrat, ko sem rekel, da bom izbral agenta, ki bo skrbel za mojo kariero in mi pomagal. V klubu so želeli nadzorovati mojo kariero, obenem pa niso upoštevali mojih želja. Vse je bilo enostransko, nikakršnih pravic nisem imel, prav malo mar jim je bilo za mojo nogometno prihodnost.«

»Ne morem pa reči, da mi je bilo nogometno slabo, v moštvu sem se počutil udobno, trener je bil dober, bil sem doma z družino. Toda vedno sem stremel k temu, da bi šel v tujino v močnejšo in boljšo ligo. Zadnji klub Tobol sem zapustil, ker sem pri svojem zastopniku vztrajal, da se želim preizkusiti v tujini.«

Kako in kdaj se je pojavil Koper?

»Imel sem pogodbo, po kateri sem lahko odšel v tujino. V kvalifikacijah za konferenčno ligo nam je šlo odlično od nog, izločili smo Basel in Derry City, na zadnji oviri nas je izločila Viktoria iz Plzna. S Koprom sem sklenil pogodbo še pred tekmama z Viktorio. Vedel sem, kam grem in zakaj sem ga izbral. Preveril sem klub, videl, da je imel dobrega trenerja, da je odličen klub za razvoj igralcev in za prodajo, igralcem daje priložnost. Ustrezal mi je njegov slog igre. Zelo pomembna je bila tudi drža predsednika (Ante Guberac, op. a.).«

Se v Sloveniji počutite dobro?

»Vedel sem, kam prihajamo. Slovenija je lepa dežela, premore lepe gore, Ljubljana je lepo mesto, v Kopru je čudovito, ima vse, kar potrebujemo. Presenečen pa sem, ker je ob nedeljah vse zaprto. Kar je dobro zame. Pomembno je, da se soproga in sin počutita odlično. Žal še nismo imeli dovolj časa za obisk drugih krajev, toda ko bom imel na voljo več prostega časa, si bomo ogledali Slovenijo.«