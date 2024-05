Kupci so navalili na rastline, ki sploh ne obstajajo

Umetna inteligenca nam je lahko v pomoč, a niso redki, ki se želijo z njeno pomočjo okoristiti na račun drugih. Tako je po spletu denimo zakrožila fotografija nenavadne čudovite rastline, katere cvetovi močno spominjajo na obraz ljubke živali: nekateri v cvetu vidijo opičji obraz, drugi zaradi oranžnih odtenkov lisičjega.

Rastlina je navdušila ljubitelje cvetja po vsem svetu in v spletnih prodajalnah so začeli trumoma naročevati semena, ki se prodajajo za vrtoglavih 30 evrov na vrečko. Žal pa gre za rastline, ki ne obstajajo, njihove domnevne fotografije so s pomočjo umetne inteligence ustvarili prevaranti, ki zdaj na račun lahkovernih vrtičkarjev mastno služijo. Ker semena prodajajo tudi prek priznanih in uveljavljenih spletnih platform, so dobili že precej naročil, žal pa kupci semen ne bodo dočakali.

Te računalniške stvaritve so naravnost bizarne in ne morem verjeti, da jim kdo resnično verjame.

Enako velja za semena podobnih cvetlic, mnoge od njih so videti še bolj neverjetno; sorto cat's eye dazzle, kar bi lahko prevedli kot blesk mačjih oči, denimo odlikujejo beli cvetovi, na las podobni mačjemu obrazu, vključno s črnima očesoma, smrčkom in ušesi. Tudi semena te sorte gredo za med, čeprav zanjo nihče še ni slišal – najbrž zato, ker je izmišljena. Izkazalo se je, da obstaja veliko podob teh cvetlic, a nobena ni nastala in bila objavljena pred letom 2024, kar je že prvi znak, da ni vse, kot bi moralo biti.

Ni jih ustvarila narava. FOTO: Tiktok

»Te računalniške stvaritve so naravnost bizarne in ne morem verjeti, da kdo resnično verjame, da obstajajo cvetovi, na las podobni mačjim glavam,« je norijo na družbenem omrežju komentiral eden od vrtnarskih navdušencev. Ljudem polaga na srce: »Rek, ki pravi: če je nekaj preveč dobro, da bi bilo resnično, najbrž res ni resnično, drži. V dobi umetne inteligence, ko se meje med resničnim in neresničnim vedno bolj brišejo, bodite zato toliko bolj previdni in vse večkrat preverite pri različnih virih.«