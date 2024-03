Kakšna čast za Anžeta Laniška, odlikoval ga je poljski predsednik

Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek je takoj po koncu današnjih kvalifikacij za petkovo posamično tekmo na finalu sezone v Planici, na katerih je končal na osmem mestu, doživel posebno čast. V družbi poljskih tekmovalcev ter svojih reprezentančnih kolegov je iz rok poljskega predsednika Andrzeja Dude prejel najvišje odlikovanje zlati križ.

Lanišek je obkrožen s svojimi in poljskimi skakalnimi kolegi iz rok Dude prejel zlati križ za »izjemno športno držo, plemenito delovanje ter spodbujanje duha poštenega tekmovanja v športu, za spodbujanje zelo dobrih odnosov med Poljaki in Slovenci, pa tudi med obema državama«.

»Na tekmi v Trondheimu sem prejel e-mail, da bom prejel to odlikovanje. Sprva sploh nisem vedel, kaj točno je to, ampak sem si pomagal z googlom. Zelo sem vesel, v veliko čast mi je, da sem ga prejel. Ampak kot sem že večkrat poudaril, to je pač načelo športnika, načelo fair-playa. Vsakemu, ki se ukvarja z vrhunskim športom, bi se to moralo zdeti nekaj običajnega. Meni se zdi to nekaj povsem normalnega in hvala lepa predsedniku za odlikovanje,« je na slovesni podelitvi dejal junak slovenske vrste.

Kot je dodal, bi brez oklevanja ponovil takšno gesto, ko se je na lanskem finalu sezone v Planici, ki jo je končal med najboljšo trojico, spomnil na nesrečnega Poljaka Dawida Kubackega, ki je moral sezono zaradi bolezni žene predčasno končati.

Zavezan pošteni igri

»Takšno potezo bi takoj povlekel še enkrat, če bi bilo treba. Vsak športnik je samo človek in lahko se borimo tukaj na skakalnicah, ampak na koncu dneva smo vedno vsi prijatelji, stisnemo si roke in si čestitamo. Sam se zavedno trudim, da tekmujem v duhu spoštovanja in fair-playa,« je dodal 27-letni slovenski skakalec, čigar gesto je pohvalila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar.

»Zdi se mi, da je moja gesta lahko tudi lep zgled mladim, da vidijo, da ni vse samo tekma, vse samo rezultat, ampak da tudi pokažeš to, bolj človeško plat športa. Tega bi se moral držati vsak. Ko enkrat postaneš športnik, moraš imeti fair-play zapisan v knjigi pravil. Vsi delamo napake, ampak vsaj jaz poskušam biti ves čas 100-odstotno zavezan pošteni igri in spoštljiv do tekmecev in športa samega,« je sklenil Lanišek.