Javnost pretresena! Umrl nogometaš, ki je Nemčiji prinesel naslov svetovnega prvaka

Nemško športno javnost je danes pretresla novica, da je pri 63 letih umrl nekdanji nogometni zvezdnik Andreas Brehme, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Nekdanji nogometaš Kaiserslauterna, Bayerna in Interja je bil najbolj znan po odločilnem zadetku za nemško reprezentanco v finalu svetovnega prvenstva 1990 v Italiji proti Argentini.

Vsaka pomoč pa je bila prepozna

Po poročanju Bilda je Brehme umrl za posledicami srčnega zastoja. Triinšestdesetletnika so sprva pripeljali v bolnišnico, vsaka pomoč pa je bila prepozna. Brehmejevo smrt je za dpa potrdila tudi njegova življenjska sopotnica Susanne Schaefer.

V Hamburgu rojeni nekdanji levi bočni nogometaš in občasno obrambno naravnani vezist je kariero začel pri Barmbek-Uhlenhorstu, preden se je preselil k Saarbrücknu. Od tam ga je pot vodila k Kaiserslauternu, kjer je pustil velik pečat.

Med letoma 1986 in 1988 je po prestopu iz Kaiserslauterna igral za Bayern iz Münchna, v tujini pa je nato uspešno igral še za Inter iz Milana med 1988 in 1992. Po enoletni epizodi v Zaragozi se je vrnil v Kaiserslautern, kjer je nastopal do igralske upokojitve leta 1998.

Odločil finale

Za nemško izbrano vrsto je odigral 86 tekem in dosegel osem golov. Najpomembnejši je bil tisti, s katerim je v 85. minuti v Rimu z bele točke dosegel končni izid finala (1:0) proti Argentini na SP v Italiji. Leta 1990 je bil izbran tudi v idealno enajsterico SP.

Brehme je bil dvakrat izbran tudi v najboljšo enajsterico evropskih prvenstev, in sicer leta 1984 in 1992. Na SP je z Zahodno Nemčijo zasedel drugo mesto leta 1986 v Mehiki. Takrat je bila v finalu boljša Argentina. Od elfa se je poslovil po SP 1994 v ZDA, ko je nemška izbrana vrsta izpadla v četrtfinalu proti Bolgariji.

Trenerska kariera Brehmeja ni bila tako dolga kot igralska. Nekaj sezon je vodil Kaiserslautern, nato pa še Unterhaching, kjer je med julijem 2004 in aprilom 2005 treniral slovenske nogometaše Gorana Šukala, Rajka Tavčarja in Ermina Hasića.

Med februarjem 2017 in junijem 2018 je bil tudi svetovalec srbske Vojvodine iz Novega Sada.