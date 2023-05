Janja Garnbret je v športnem plezanju osvojila že vse, kar se je osvojiti dalo. Tako kot je 24-letna Korošica razred zase med oprimki, je tudi spretna govornica. Zanjo nobena tema ni tabu. Prvič po poškodbi ste nastopili na državnem prvenstvu v Kopru. Je lažje plezati ali ustreči sedmi sili in pokroviteljem? »Medijske obveznosti so del športa in tako jih tudi dojemam. Včasih se nabere in je naporno. Vsekakor je zame veliko lažje plezati kot govoriti v kamere in mikrofone.« Sezono svetovnega pokala boste odprli junija v Pragi, vrhunec pa bo svetovno prvenstvo avgusta v Bernu. Je glavni cilj,...