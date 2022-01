»Nikoli nisem razmišljal o denarju, profesionalizmu, šlo je za čisto ljubezen do igre. Hvala bogu, da sem šel po tej poti, saj sem med drugim doštudiral ekonomijo. Kot človek sem bil zadovoljen, bil sem v domačem okolju, v mojem življenju ni bil vedno samo nogomet,« med pogovorom v priljubljenem lokalu pri prijatelju v središču Gornje Radgone pove Janko Irgolič, ki je predstavljal vrh slovenskih nogometnih vratarjev v 70. in 80. letih. Bil je čuvaj vrat Maribora in Olimpije, na začetku samostojne države je oral ledino slovenske lige v dresih Potrošnika iz Beltincev in Mure. Stroko...