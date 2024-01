O teh posnetkih Andreja Stareta govori cela Slovenija (VIDEO)

Andre Stare je eden izmed najbolj priljubljenih in karizmatičnih športnih novinarjev. Ko sede na komentatorski stol, gledalci vedo, da jih čaka doživeto in zabavno spremljanje tekme. O njegovih legendarnih izjavah, ki so jih v preteklosti poimenovali starizmi, se je že večkrat pisalo in govorilo, ob sobotnem komentiranju smučarskih poletov na Kulmu, pa je Stare znova poskrbel, da je v središču pozornosti.

Gledalci, ki so spremljali polete, so namreč prepričani, da je tokrat šel predaleč in da je polete komentiral vinjen. Med komentiranjem se mu je zatikal jezik, kolcalo se mu je, nekateri so celo slišali, kako je 'podiral kupčke' in si odprl pločevinko.

Če se nekateri vsemu skupaj smejijo, se mnogi tudi zgražajo. Posnetki njegovega neposrečenega komentiranja so že postal pravi hit na spletu.