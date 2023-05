Embiid postal MVP, slovenski ponos Dončić zasedel...

V Kamerunu rojeni Embiid je v glasovanju za najkoristnejšega igralca rednega dela lige NBA prehitel Srba Nikolo Jokića ter Grka Giannisa Antetokounmpa, ki sta zasedla drugo in tretje mesto. Embiidu je tako prvič v karieri uspelo osvojiti to zelo prestižno nagrado. Jokić in Antetokounmpo sta jo osvojila že dvakrat. Slovenski superzvezdnik Luka Dončić je v letošnjem glasovanju pristal na osmem mestu. Zagotovo bi bil precej višje, če njegova ekipa ne bi izpadla že v predtekmovanju.

Izjemna igra, ki bi jo lahko prenesel tudi v francosko izbrano vrsto

Kamerunski orjak, ki po podatkih uradne spletne strani NBA-ja meri v višino 213 cm in ima 127 kilogramov, je v rednem delu lige dosegal izjemne številke. Uradna statistika kaže, da je v povprečju dosegal na tekmo 33,1 točke, 10,2 skoka in 4,2 asistence. Je pa še vedno v igri tudi za šampionski prstan. Njegova ekipa Philadelphia 76ers se namreč ta hip v konferenčnem polfinalu meri z ekipo Boston Celtics. Trenutno vodi 1:0 v zmagah.

Za Embiida se že nekaj časa omenja, da bo zaigral za francosko reprezentanco. Francosko državljanstvo že ima - prejel ga je lani. Kdaj bo prvič zaigral za galske peteline, še ni znano. Slovenski navijači si seveda ne želijo, da bi se to zgodilo na letošnjem svetovnem prvenstvu. Francija bi bila neverjetno močna na centrskih pozicijah, saj bi imela na tem položaju tri zvezdnike – Embiida, Goberta in verjetno prvi izbor prihajajočega NBA nabora Wembanyamo.