Smučarska skakalka Ema Klinec: Letele bomo tako daleč, kot letijo fantje

Zakaj je Ljubno nekaj posebnega? Ljubno je najbolj pripomoglo k razvoju ženskih skokov v Sloveniji. Še ko smo bile povsem neznane, so oni vložili kar precej denarja v naš šport in po mojem mnenju se jim je to lepo obrestovalo. Vsi skupaj smo ponosni, da smo spisali tako lepo zgodbo. Verjetno se tam tudi dobro počutite, občanom je ta dogodek izjemno pomemben, kajne? Zadnja leta smo bili nastan­jeni pri Prodniku, tam je res lepo, občutek imamo, da jim nič ni odveč, ustrežejo nam z vsem, zares je prijetno. Obdani smo s prelepo pokrajino, ljudje imajo to zelo radi in tudi me smo se zaljubile v ...