Drama glede razočarane zaročenke Tadeja Pogačarja: tak je odziv KZS

Kolesarska zveze Slovenije (KZS) se je odzvala na poročanje in potrjeno sestavo reprezentance za OI. »Vodstvo oziroma predsedstvo KZS in tudi Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) nimata vpliva na izbor reprezentanc, ki bosta zastopali Slovenijo na Olimpijskih igrah v Parizu. Izbor reprezentančnih tekmovalk in tekmovalcev je v popolni pristojnosti selektorjev, je pa njihova odgovornost, da izberejo najboljše,« so zapisali v današnji izjavi za javnost.

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič se še ni odločil glede nastopa na cestni dirki na olimpijskih igrah v Parizu. Po informacijah Radia Slovenija so iz njegovega tabora sporočili, da olimpijski prvak v kronometru ni zavrnil nastopa na prihajajočih igrah v Parizu.

»Trenutno poteka dirka po Franciji, na kateri vsi naši kolesarji, ki tam tekmujejo, igrajo zelo pomembne ali celo ključne vloge. In kar nas veseli, je, da so vsi v odlični formi. Ker je dirka še dolga in se marsikaj lahko zgodi, v tem trenutku ne moremo vedeti, kakšna bo forma, izčrpanost oziroma nasploh stanje kolesarjev. Zato bo moška reprezentanca dokončno potrjena po koncu dirke po Franciji,« so dodali.

Za zdaj so na seznamu OKS reprezentance za nastop v cestni dirki Tadej Pogačar, Matej Mohorič, Luka Mezgec in Jan Tratnik, ki bo nastopil tudi v vožnji na čas. Primož Roglič se je namreč že pred časom odpovedal branjenju zlate kolajne v vožnji na čas izpred treh let v Tokiu.

Urška Žigart je državna prvakinja v cestni dirki in trikratna zaporedna slovenska prvakinja v vožnji na čas.

»Primož in Tadej sta se vožnji na čas na OI odpovedala, saj bo na programu komaj šest dni po Touru in se na to disciplino ne bosta mogla kvalitetno pripraviti. Poleg tega je proga ravninska, kar jima ne ustreza za doseganje najvišjih mest,« so še dodali iz KZS.

Kronometra v moški in ženski konkurenci bosta v Parizu na vrsti 27. julija, moška cestna dirka pa 4. avgusta. Dan prej bo ženska cestna dirka.

Za nastope v Parizu sta bili po odločitvi selektorja Gorazda Penka izbrani Eugenia Bujak in Urša Pintar, medtem ko je pred vrati OI ostala Urška Žigart.

Državna prvakinja v cestni dirki in trikratna zaporedna slovenska prvakinja v vožnji na čas se je v ponedeljek na Instagramu z razočaranjem odzvala na imenovanje reprezentance za nastop v Parizu. V zgodbi na Instagramu se je odzval tudi njen zaročenec Tadej Pogačar: »Prizadet sem zaradi tega. Dvakratna državna prvakinja in najboljša slovenska kolesarka v svetovni seriji ni bila izbrana za nastop na OI. Nimam besed.«

Urška Žigart FOTO: Kzs

Pri kolesarski zvezi so se odzvali tudi glede sestave ženske ekipe: »Ženska ekipa v Parizu ne bo najštevilčnejša in pričakovanja glede rezultata so žal nižja. Ogrodje slovenske reprezentance sestavljajo načeloma samo štiri kolesarke: Eugenija Bujak, Špela Kern, Urša Pintar in Urška Žigart. Od teh bosta na OI lahko nastopili samo dve. Na kolesarski zvezi zagotovo želimo, da bi Slovenijo na OI zastopali trenutno naši najboljši tekmovalki, je pa končna odločitev na strani selektorja.«