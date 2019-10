Ob smrti športnice tečejo solze: Upam, da te srečam nekoč na drugi strani mavrice

"Neizmerna HVALA, draga Lucija, za vse, kar si nam dala. Vse nas si popeljala v svet in svet si pripeljala k nam. Počivaj v miru. Iskreno sožalje družini in prijateljem," so zapisali na Facebook strani občine Renče-Vogrsko.

ŠEMPETER PRI GORICI – Ob smrti mlade slovenske športnice Lucije Mlinarič , ki je zaradi hude bolezni umrla v 32. letu starosti, se je oglasil poslanecin se poklonil naši najboljša kotalkarici, nosilki 27 medalj z velikih tekmovanj in prejemnici Bloudkove plakete. Mlinaričevi je zapis na Twitterju namenila tudi športna novinarkaNemec je zapisal, da je bila Mlinaričeva vrhunska športnica, »predvsem pa izjemna oseba, junakinja, ki je s svojo prehojeno življensko potjo globoko zaznamovala naš pogled na življenje. Hvala ti za vse, draga prijateljica!«Pod njegovim zapisom se je vsulo komentarjev, v katerih izražajo predvsem sožalje, oglasilo pa se je tudi nekaj oseb, ki so pokojno spoznali in imeli o njej povedati le najlepše. Nekaj ganljivih zapisov objavljamo nelektorirane:»Hvala ti,da sm te imela priliko spoznat. Si bila prava borka do konca.Iskreno sozalje vsem domacim.«»Lucija, počivaj v miru. Angel med angeli.«»Krasna punca je bila. Imela sem jo čast spoznati, ker je pomagala na dobrodelnem dogodku za mojo hčerko. Hudo mi je, da se je njena pot morala končati. In hudo mi je za njene najdražje. Naj počiva v miru.«»Oseba z velikem srccem in vedno veliko pozitivne energije. Borka do konca in zgled mladim. Pocivaj v miru.«»Zbogom velika sportnica se vecji clovek. Zbogom srcna Lucija in pocivaj v miru.«»Nisem te poznala, nekako se najini poti nista nikoli križali. A kot berem, si bila čudovita oseba, empatična, srčna in borka. Upam, da te srečam nekoč nekje na drugi strani mavrice. Do takrat naj ti bo lepo. Iskreno sožalje domačim.«