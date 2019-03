Svetovna prvakinja v smukuje po padcu na smuku v Crans Montani 23. februarja staknila poškodbo kolena, zaradi katere je končala sezono.Takrat so iz njene ekipe so sporočili, da je podroben zdravniški pregled pokazal poškodbi obeh kolen. Danes pa je Ilka sporočila veselo novico: »Obisk pri zdravniku. Za zares dobre novice. Zadnja križna vez se je zarasla. Uradno operacija ne bo potrebna,« je zapisala Ilka. Vseeno jo čaka mirovanje in nato krepitev kolena.