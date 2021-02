Čaka me vznemirljivo leto!

Na reliju v Monte Carlu je doživel vse mogoče razmere. FOTO: Uroš Modlic/Monster Energy

Reli ima v krvi. FOTO: timoanis/Monster Energy

Dirkanje mu je usojeno Oliver Solberg je sin slovitega norveškega dirkača in zmagovalca svetovnega prvenstva v reliju leta 2003 Pettra Solberga in nekdanje švedske reli dirkačice Pernille Walfridsson.

Predstavljajte si, da ste stari 19 let in imate na voljo celoten tovarniško podprt reli pogon v WRC2. No, v tem neverjetnem položaju se je znašel, ki že komaj čaka, da se pojavi na startni črti v letošnji sezoni. S podpisom dveletne pogodbe s Hyundai Motorsportom je natanko tam, kjer si je želel biti.»Že ko izrečem: jaz sem dirkač, ki vozi za Hyundai Motorsport, me to navda z veseljem,« pojasni Oliver. »Zahvalim se lahko ljudem, ki so mi pomagali priti do te točke, vsekakor družini in celotni ekipi kot tudi direktorju ekipe Hyundai Motorsportin vodji ekipe, da so mi ponudili to neverjetno priložnost. To je zame še en korak naprej. Vsekakor se mi zdi, da je to novo poglavje.«Devetnajstletnik bo letos tekmoval na vseh dogodkih WRC2, in to z dirkalnikom hyundai i20 R5. Ko bo tovarna Hyundai končala razvoj nove generacije i20 N rally 2 (nekje sredi sezone, če ne prej), bo Oliver nedvomno zamenjal vozilo. Na srečo pri vseh spremembah nekaj ostaja nespremenjeno. Skupaj s sovoznikom, Severnim Ircem, bo ekipa v dobri formi in pripravljena podvojiti lanske zmage in stopničke. Johnston je dejal: »Ta šport ljubim in živim zanj, odkar pomnim. To, da sva z Oliverjem ekipa, je neverjetno. Seveda se želim zahvaliti ne le Hyundai Motorsportu, ampak tudi družini Solberg. Zadnji dve leti sem bil Oliverjev sovoznik in opazil sem, kako je napredoval. Je fantastičen voznik in iskreno se mi zdi, da je to šele začetek najine dogodivščine!«Avto ni slab, nasprotno! Z Aaronom ga šele spoznavava; preteklo je nekaj intenzivnih tednov s testiranjem, z arktičnim relijem in nato še z relijem v Monte Carlu. Prav super razburljivo je bilo odpeljati te prve relije. Na dogodkih so bile različne razmere – mokrota, led, sneg –, v bistvu vse, tako da je bil zagotovo zelo zanimiv test tako zame kot za avto!Za to, da bi postal del ustrezne tovarniške ekipe, si prizadevam že vrsto let. Ne moreš narediti več kot to. To je pravi dogovor, ki ima svetlo prihodnost. Hyundai ima dober program za oblikovanje mlajših dirkačev. To je res tisto, o čemer sem sanjal. Priti v program, v katerem proizvajalec razvija tvoje izkušnje in spretnosti.Dosti je vznemirljivih stvari. Na žalost me pogodba zavezuje, da trenutno ne morem povedati preveč, čeprav bi si to želel. Začeli smo preizkuse z rally2 dirkalnikom, ki nas bo, upam, popeljal v boj za prvenstvo. Sanje in načrt so diplomirati na celotni WRC-ravni, zato je vse usmerjeno k temu cilju. Trenutno mi program pri Hyundaiju omogoča, da se čim bolj osredotočim na svojo vožnjo, kar je zelo razburljivo.Imel sem srečo, da sem dobil nekaj ponudb od različnih ekip, vendar je bil program Hyundai zame dolgoročno najbolj smiseln. Gre za velikega proizvajalca in veliko ekipo, ki se resnično želita zavzeti zame. Struktura, ki so jo vzpostavili, je bila natanko takšna, kot sem si želel – delati v smeri WRC. Torej je bila v tem pogledu pravzaprav precej preprosta izbira.To je povsem drugačen dirkalnik od tistega, ki sem ga vozil prej. Mislim, da v procesu razvijanja vozniških izkušenj pridobiš več sposobnosti, če dirkaš z več avtomobili. Inženirjem lahko tako postrežeš z več informacijami, da lažje razumejo, na čem je treba delati, da bodo hitrejši. Avto, s katerim dirkam zdaj, uporabljam le začasno. Takoj ko se bo končal razvoj rally2 dirkalnika, bom sedel v njem.Seveda. Osredotočen sem na to, da avto spoznam in da z njim čim hitreje vozim. Ampak veste, moram se osredotočati na učenje vseh različnih dirk, ki so na koledarju. Reli Monte Carlo je potekal na novih cestah, tako da je bilo, kot bi začel iz nič. Enako bo s Finsko – gre za povsem novo dirko, tako da bo na voljo veliko izzivov. Zagotovo imam pred novo sezono več samozavesti v primerjavi z začetkom lanskega leta. Še vedno sem zelo mlad, zato se je treba lotiti stvari korak za korakom in se čim več naučiti.Na nekaterih dirkah zunaj prvenstva WRC bom avto, ki ga bom dobil od Hyundaija, vozil zasebno. Toda v glavnem bo vse dirke, ki se jih bom udeležil, vodila ekipa Hyundaija. Svetovno prvenstvo bo tako predvsem prizadevanje tovarniškega Hyundaija. Zame je fantastična izkušnja, da lahko tako tesno sodelujem s Hyundaijevimi inženirji, dobim vpogled v delovanje ekipe na tej ravni, ne pa da samo sodelujem z mamo in očetom.Zagotovo prvenstvo, vendar moram biti realen glede tega, kaj lahko dosežemo v tej fazi. Pred nami je zelo vznemirljivo leto. Dokler ne bo prišel nov dirkalnik, se bom potrudil s tem, ki ga imam, nato pa se bo lahko začela ustrezna prvenstvena kampanja. Primož Jurman