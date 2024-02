Bivši nogometaš Barcelone kriv posilstva

Nekdanji legendi Barcelone, Daniju Alvesu, je sodišče v katalonski prestolnici dodelilo štiri leta in pol zapora, potem ko je bil obsojen zaradi posilstva ženske v nočnem klubu. 40-letni oče dveh otrok je bil od aretacije januarja 2023 v priporu.

Alves se je izrekel za nedolžnega, povedal pa je, da je 30. decembra 2022 s 23-letnico seksal na stranišču v prestižnem barcelonskem nočnem klubu Sutton. Pri tem je vztrajal, da je v odnos privolila.

Ženska trdi, da se ji je nogometaš vsilil. Prijateljica, ki je bila z njo na noč posilstva, se je razjokala, ko se je spomnila, kako je žrtev 'nenadzorovano jokala', potem ko je zapustila majhno toaleto, v kateri je bila napadena.

Alves v Zurichu leta 2015. FOTO: Michael Buholzer Afp

Sodni uradniki so potrdili: »Daniel Alves je bil za spolni napad obsojen na štiri leta in pol zapora. Sodišče mu je naložilo še, da se mora žrtvi devet let in pol izogibati ter mu naložilo 150.000 evrov odškodnine.«

Zgrabil jo je in jo vrgel na tla

Trije sodniki so dejali, da je bilo dokazano, da je obtoženec 'zgrabil žrtev, jo vrgel na tla in ji preprečil, da bi se premaknila, medtem ko je penetriral vanjo, kljub temu, da je rekla 'ne' in vztrajala, da želi oditi.' V svoji 61-stranski razsodbi so navedli, da je žrtev med preiskavo in sojenjem, ki je sledilo, ravnala skladno, v nobenem od njenih pričevanj ni bilo protislovij.

Alves, ki je decembra 2022 v Katarju postal najstarejši igralec, ki je kadarkoli zastopal Brazilijo na svetovnem prvenstvu, je bil po aretaciji odpuščen s strani mehiškega kluba Pumas, za katerega je nastopal.

Obtoženi je pred aretacijo trdil, da ženske, ki jo je posilil, nikoli ni srečal, vendar si je po pridržanju premislil. Njegova tedanja žena Joana Sanz je sprožila ločitveni postopek kmalu po tem, ko so obtožbe o posilstvu prišle v javnost. Ločila sta se marca 2023.

Posilil jo je brez kondoma

Alves je poleg dveh obdobij v Barceloni igral še za Sevillo, Juventus, Paris Saint-Germain in Sao Paulo. Na splošno velja za enega najboljših bočnih branilcev vseh časov.

Alves na tekmi španske lige med Barcelono in Majorko leta 2022. FOTO: Pau Barrena Afp

»Ni jasno, ali je obtoženi sam vstavil svoj penis v žrtvina usta ali je to počela prostovoljno, a zatem je vanjo poskušal prodreti, pri čemer je uporabil svojo moč in jo vrgel na tla ter jo udaril s kolenom.«

»Žrtev ga je prosila, naj ji dovoli oditi, vendar ji Alves tega ni dovolil. Od strahu je v majhnem, utesnjenem prostoru brez izhoda, otrpnila. Sklonil jo je čez toaleto in posilil brez kondoma in brez privolitve.«

Njegova odvetnica, Ines Guardiola, je po sojenju dejala: »Trenutno lahko rečem le, da se bomo pritožili na kazen in še vedno verjamem v nedolžnost gospoda Alvesa.«