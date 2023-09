Zmaji nosijo velika jajca

V prvi sezoni nastopanja v ICEHL je vlak hokejistov Slovenskih železnic Olimpije nezadržno drvel v končnico in se zaustavil v četrtfinalu. V prejšnji sezoni se je kmalu iztiril in šel na remont, saj so Ljubljančani pristali na predzadnjem mestu. Prenovo so zaupali finskemu strategu Anttiju Karhuli, ki je od predstavitvi ciljev sedel v stoječem vagonu na prvem tiru ljubljanske železniške postaje in upa, da bo zeleno-bela kompozicija že v petek, ko bodo slovenski prvaki gostili Linz, začela mirno pot proti cilju, četrtfinalu razširjenega avstrijskega prvenstva. V vagonu so ob Fincu sedeli predsednik kluba Miha Butara, direktor Anže Ulčar, kapetan Žiga Pavlin in ameriški napadalec Trevor Gooch. Vse je preveval optimizem, da bo jesen precej bolj plodna, kot je bila prejšnja, po kateri se je zaradi niza porazov naposled poslovil trener Mitja Šivic. Januarja ga je nasledil Antti (Upi) Karhula in že začel sestavljati mozaik za to sezono.

1,5 milijona evrov je proračun SŽ Olimpije

V njem je pomemben košček izkušeni branilec Pavlin, povratnik v zmajevem gnezdu. »Mislim, da bo imela ta ekipa močan značaj, kar se bo najbolje pokazalo v težkih trenutkih. Verjamem, da bo več lepših, hkrati si obetam, da bodo navijači naš sedmi igralec. Z borbenostjo jih bomo prepričali, da nas pridejo podpret v Tivoli,« je optimističen 38-letni Pavlin, ki je zamenjal soimenjaka Panceta.

»Tako se je odločil strokovni štab. S 'Pančom' se poznava že 15 let in ni nobene zamere. S ponosom bom nosil kapetansko oznako,« je povedal Pavlin, ki bo imel pomočnika v Pancetu in Goochu. Slednji prihaja iz močne danske lige, v kateri je za Aalborg na 48 tekmah zbral 44 točk. »Dolgo smo že skupaj, odigrali nekaj pripravljalnih tekem, tri z ekipami iz ICEHL in imeli bero 2:1. Imam dober občutek, verjamem v končnico,« golgeterska žilica kljuva 29-letnega napadalca.

Nikar mu ne omenite lestvice

Omenjene tekme so bile proti VSV (6:3), Graz 99ers (5:2) in KAC (0:4). »Če bi me vprašali prej, bi rekel, da si želim dve zmagi in poraz. Na prvih dveh tekmah smo dobili potrditev, da smo dobri, na zadnji v Celovcu pa, da nismo tako dobri. To je bila nekakšna streznitev pred petkovim startom z Linzem,« gre za zdaj vse po načrtu za Karhulo. »Najprej je bilo treba vzpostaviti pravo atmosfero, potem smo postavili sistem igre, odslej moramo rasti od tekme do tekme,« je povedal Upi Karhula.

»Smo morda majhen klub, toda imamo velika 'jajca',« je bil podobno slikovit, kot so njegovi tatuji na rokah, 47-letni »coach«, ki ima še eno kaprico: »Lestvice nikdar ne pogledam, zato vas prosim, da mi med sezono sploh ne govorite, kje se nahajamo.«