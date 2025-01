Zlepa ali zgrda, točke so nujne

Konec je ogrevanja, začenja se zares. Po dveh lahkih zmagah proti Kubi in Zelenortskim otokom sledi nocoj (20.30) prvi resni preizkus za slovenske rokometaše na 29. svetovnem prvenstvu. Tekmica bo Islandija, s katero ima Slovenija pozitiven iztržek (6 zmag, 3 porazi). Če bo reprezentanca Uroša Zormana preskočila tudi to oviro, bo osvojila prvo mesto v skupini G, v drugi del prenesla štiri točke in naredila pomemben korak k četrtfinalu. Če ne, bo pot postala zelo težka.

Peti dan na prvenstvu so se naši rokometaši že precej udomačili v Zagrebu. Dve visoki zmagi sta bili dobrodošli, ampak iz njiju ne gre delati slona. »Lahko smo zadovoljni, ker se nam ni treba pogovarjati o tem, da smo se lovili in da igra ne steče. Veseli me, da smo suvereno startali, zdaj pa se začne zares,« se zaveda Tilen Kodrin, ki meni, da nocoj favorita ne bo.

9 tekem sta odigrali Slovenija in Islandija, izid v zmagah je 6:3.

»Pomembna bo dnevna forma in predvsem obramba. Kot smo se prepričali na analizi, Islandci napadajo s čisto drugo hitrostjo. Najbolj nevarni so v preigravanju mož na moža, pri čemer vztrajajo vseh 60 minut. To je treba zdržati,« se zaveda Kodrin, ki se strinja, da bi bile štiri točke v glavnem delu velika zaloga, drugače popravnega izpita ne bo. »Ogromen posel bi naredili, če bi nesli tudi ti dve točki naprej. Tako bi šli z boljšimi občutki v drugi del. Ja, pred nami je prvi finale.«

Blaž Blagotinšek je naš najmočnejši mož. FOTO: Bernadett Szabo/ Reuters

Medtem ko v slovenskem taboru nimajo težav s poškodbami, pri Hrvatih bijejo plat zvona. Po Domagoju Duvnjaku so ostali še brez Luke Cindrića. Ena od ključnih tekem Slovenije bo prav proti domači vrsti, za katero Kodrin meni, da ne bo nič lažji zalogaj. »To jih lahko le še dodatno podžge, zdaj vsi govorijo, da se bodo borili za Duvnjaka. Če jim bo steklo, bodo leteli ne glede na to, kdo bo na igrišču. Občinstvo pa bo norelo,« je razmišljal Celjan, ki tudi sam računa na podporo s tribun. »Že v soboto je prišlo veliko Slovencev. Verjamem, da jih bo tokrat še več, saj je tekmec bolj atraktiven. Pričakujem tudi nekaj Islandcev, ki imajo vedno glasne navijače. Zelo lepo vzdušje bo,« se dvoboja veseli član Gummersbacha, ki je na dveh tekmah dosegel pet golov iz šestih strelov. V Zagrebu ga podpirata starša, dekle Benja, za osemmesečno Lino je še prezgodaj.

Interni dvoboj iz Gummersbacha

Osemnajsterica Slovencev vstopa v resne boje svežih. Zorman je lepo porazdelil minute, vsi so ogreti, nihče ni načet. »Imeli smo dober razpored. Nihče ni utrujen, nihče ni imel večjih težav. Menim, da smo 100-odstotno pripravljeni za tekmo z Islandijo,« je povedal 30-letni igralec na levem krilu, ki mu je všeč, kako deluje močno spremenjen strokovni štab: »Super. Mirko (Skoko; pomočnik selektorja; op. p.) je dodal svoj del. Potrudi se pri pripravi. Na primer: pristopi k meni in Stašu (Jovičiću) in nama pove, kaj lahko pričakujeva od napadalca na najinem položaju. Temeljit, študiozen, vzame si veliko časa in nam da veliko dobrih podatkov.«

V Nemčiji je že tri leta, pogodbo ima do leta 2026. Imel bo motiv več, saj sta v Gummersbachu njegova soigralca islandska reprezentanta Ellidi Vidarsson in Teitur Einarsson. Slednjemu bo kot desnemu zunanjemu igralcu ovira v obrambi prav Kodrin ... »Da, to bo naš interni dvoboj,« je dejal Kodrin, ki ima v Nemčiji tudi Kristjana Horžena, vendar nista sostanovalca v reprezentančnem hotelu: »Ne, jaz imam Blaža Janca.«

Prava zmes v hotelski sobi

Horžen je z Gummersbachom podaljšal pogodbo še za tri leta. »Moji Tini je všeč, pred sedmimi meseci sva dobila sina Brina in nismo se hoteli seliti. Mesec je mlajši od Kodrinove Line. Pravzaprav je šest igralcev Gummersbacha v enem letu dobilo otroke in mamice se radi družijo, ko nas ni doma,« je z zanimivostjo postregel krožni napadalec, ki verjame v zmago proti Islandijo. »To bo prva prava tekma. Tekmeci imajo rokomet v malem prstu. Zelo pomembna bo obramba, v napadu moramo izkoriščati čiste strele in ne smemo 'razbraniti' vratarjev,« opozarja Horžen, ki bo imel podporo močne navijaške skupine iz Trebnjega: »Hvaležen sem vsakemu navijaču, ki je plačal vstopnico, saj vemo, da niso ravno poceni.«

Kristjan Horžen je borec na črti. FOTO: RZS

V sobi ima soborca na črti Blaža Blagotinška. »Super sva se ujela, rada se šaliva, rada skupaj spijeva kavico. Zadovoljen sem z njim, mislim, da je tudi on.«

No, pa preverimo pri našem najmočnejšem možu ... »Dober 'cimer', uboga. Ko pridejo težki trenutki, me zna spraviti v smeh,« je pritrdil Blagotinšek, ki se zaveda, da nocoj ne bo prostora za šalo: »Tekma z Islandijo nam lahko veliko prinese in veliko odnese. Treba je dati vse karte na mizo in osvojiti dve točki. Zlepa ali zgrda.«