CIA naj bi locirala Skrinjo zaveze – varujejo jo »entitete z neznano močjo«

Ameriška obveščevalna agencija CIA naj bi v okviru eksperimentalnega programa daljinskega zaznavanja (ang. remote viewing) pridobila informacije o lokaciji in značilnostih Skrinje zaveze, svetopisemske relikvije, ki naj bi po legendi vsebovala Deset zapovedi.

Prej zaupni dokument iz leta 2000, ki te dni kroži po družbenih omrežjih, opisuje seanso iz leta 1988, v kateri je neimenovani sodelavec programa pod oznako »Opazovalec #32« trdil, da je »videl« skrinjo – ne da bi vedel, kaj pravzaprav išče.

Po navedbah v dokumentu je opazovalec opisal predmet kot »leseno, z zlatom in srebrom okrašeno skrinjo, podobno krsti, z motivi Serafimov«. Nahajala naj bi se na Bližnjem vzhodu, skrita v podzemnem, temnem in vlažnem prostoru, v bližini kupol mošej in moških v belih oblačilih, ki govorijo arabsko.

Skrinja naj bi bila po videnju »namenjena povezovanju ljudi«, imela pa naj bi duhoven pomen, povezan s »spominom, slovesnostjo, vstajenjem in znanjem, ki presega naše trenutno razumevanje zgodovine«.

Opazovalec je trdil tudi, da je skrinja varovana s strani »entitet z neznano močjo«, ki dovolijo dostop le tistim, ki so za to »pooblaščeni«. »Če bi kdo poskušal odpreti skrinjo z nasiljem, bi ga uničili njeni varuhi,« naj bi opozoril.

Resnica ali legenda?

Čeprav poročilo vključuje celo skice skrinje in Serafimov ter prizor mumij ob steni, pa glavni strokovnjak za daljinsko opazovanje in nekdanji sodelavec projekta Joe McMoneagle – zaslužen za številne uspešne naloge v času hladne vojne – izsledkom ne verjame.

Daljinsko zaznavanje pomeni domnevno nadnaravno sposobnost, da oseba »vidi« dogodke, lokacije ali informacije na daljavo – brez fizičnega dostopa.

»To je bila zgolj vadbena naloga, izbrana naključno, brez kakršnega koli preverjanja resničnosti informacij. Celotno sejo bi postavil pod vprašaj,« je dejal za The New York Post. Dodal je, da je brez fizičnih dokazov vsako uveljavljanje takšnih trditev »izguba časa in virov«.

McMoneagle, ki je za svoje delo prejel visoko vojaško odlikovanje (Legion of Merit), ostaja skeptičen: »Če kdo trdi, da je s pomočjo daljinskega opazovanja našel Skrinjo zaveze, potem naj jo pokaže. Do takrat ostaja le legenda.«

Skrinja zaveze je po svetopisemskem izročilu sveti predmet, ki ga je Mojzes prejel na gori Sinaj in ki je stoletja veljal za najpomembnejšo relikvijo Izraelcev. Njen dejanski obstoj pa ostaja ena največjih zgodovinskih skrivnosti.

