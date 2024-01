Zlata lisica je slovaška junakinja

Za slovo od 60. Zlate lisice je nebo v Zgornjesavski dolini razgrinjalo sivino, snežink ni bilo več, zoprnega sobotnega dežja prav tako ne. Iz zvočnikov pa je bilo slišati, da se nad Tatrami bliska.

Odmevala je namreč slovaška državna himna z omenjenim naslovom, Petra Vlhova, z naskokom najbolj priljubljena športnica svoje dežele, je postala letošnja Zlata lisička. Četrtemu sobotnemu mestu v veleslalomu je dodala nedeljsko slalomsko zmago. Domačega slavja ni bilo, v dveh dneh je bila najvišje Andreja Slokar, 14. v slalomu.

Andreja Slokar se počasi vendarle vrača na želeno raven. FOTO: Matej Družnik

Tudi pred dvema sezonama je tu zmagala letošnja junakinja, v tisti zimi je osvojila zlato olimpijsko kolajno. In tako kot zdaj je bil njen trener Mauro Pini, osem let prej v Sočiju v tej vlogi pri dvakratni olimpijski zmagovalki Tini Maze. »Vse to so lepi spomini, še danes se vedno rad srečam s Tino in Andreo Massijem. Energija, ki jo Petra ohranja s svojimi privrženci, pa me navdušuje zdaj,« je poudaril Švicar in dejal, da evforijo, ki jo zaznava pri njenih rojakih, pozna le še v domačem Adelbodnu.

Kajpak 28-letna Slovakinja ni skrivala navdušenja nad lovoriko skupne zmagovalke jubilejne Zlate lisice. »Priznam, vedno rada pridem v Kranjsko Goro,« nam je povedala v pogovoru, ki ga bomo objavili v prihodnjih dneh.

Na slalomskih stopničkah Lisice 2024 sta bili še Nemka Lena Dürr in sploh prvič doslej med najboljšo trojico Američanka A. J. Hurt. Njena slovita rojakinja Mikaela Shiffrin je odstopila na prvi progi, na drugi se je na žalost glasnih hrvaških privržencev z odstopom od tekme poslovila Leona Popović, po »1. polčasu« skupaj z Dürrovo na visokem 2. mestu.

Kljub slabemu vremenu se je zbralo v Kranjski Gori lepo število navijačev. FOTO: Matej Družnik

6500 navzočih si je v dveh deževno-sneženih dneh ogledalo 60. Zlato lisico.

Tekmovalna bera povprečna, prireditelji odlični

In slovenski tabor? Na domačem snegu je dosegel manj od pričakovanj, predvsem nedeljski cilji v slalomu so bili višji: Ana Bucik je drugi dan zapored ostala brez uvrstitve, Andreja Slokar po odsotnosti ene sezone spet nabira točke, razumljivo pa je, da za 26-letnico, ki je v olimpijskem Pekingu bruhnila v neutolažljiv jok ob spoznanju o zapravljeni priložnosti za kolajno, zdaj mesto zunaj elitne deseterice ne predstavlja navdušujočega izida.

Takole so med dvema tekmama zmrzovali ob progi tudi fotografi. FOTO: Matej Družnik

Doslej je bilo v tej sezoni šest slalomov za dekleta, Ajdovka je bila trikrat med 15, najboljša njena uvrstitev zaenkrat ostaja 7. mesto, konec novembra v Killingtonu (ZDA). Tokrat si je močno želela vsaj ponovitev dosežka, v njenem zelo živahnem smučanju, tudi z malce preveč tveganja, se ni mogla izogniti napakam: »To da sem 'telovadila' na progi, je zame dober znak, ker kadar poskušam z živahnim smučanjem, mi to razkriva pot k vrnitvi na nekdanjo raven. Vesela sem, da sem bila malo predrzna na progi, pa četudi mi ni šlo vse po željah.«

Za Ano, ki se je večkrat zahvalila številnim privržencem in tako kot v pogovoru za našo sobotno izdajo ponovila »Primorci so zakon!«, se pod vodstvom novega trenerja Mitje Kunca nadaljuje obdobje zahtevnega iskanja izhoda iz labirinta spodrsljajev. Neji Dvornik je v slalomu na 32. mestu malo zmanjkalo za uvrstitev v finale, Nika Tomšič je odstopila.

Precej bolj zadovoljni kot v slovenskem tekmovalnem taboru pa so bili domači prireditelji pod vodstvom Janeza Slivnika, saj so v izjemno zahtevnih razmerah zadnjih dveh tednov pripravili prav spodobno in regularno progo.

Črna pika smučarskega konca tedna iz slovenskega zornega kota pripada moškemu taboru v Adelbodnu. V včerajšnjem slalomu, v katerem je zmagal Manuel Feller, sta Štefan Hadalin in Tijan Marovt ostala brez uvrstitve, dan prej pa je bil ob veleslalomskem slavju domačega asa Marca Odermatta naš udarni adut Žan Kranjec le 21.