Zgodba, ki spominja na veliki uspeh

Vsako drugo svetovno prvenstvo v rokometu ima dodatni pomen, saj je glavno sito za olimpijske igre. Takšno bo tudi 28. SP, ki ga bosta gostili Poljska in Švedska in ki ga bodo nocoj v dvorani Spodek v Katovicah odprli olimpijski prvaki Francozi in gostitelji Poljaki. Ti bodo tudi tekmeci Slovencev, ki se bodo v skupini B jutri pomerili s Savdsko Arabijo. OI v Parizu si bo zagotovil svetovni prvak, olimpijske kvalifikacije pa osem do deset reprezentanc, to je tudi cilj prenovljene ekipe Uroša Zormana, za katerega bo to prvi veliki izziv v trenerski vlogi.

Prvenstvo 32 reprezentanc bo specifično, mnoge so se namreč po OI v Tokiu odločile za korenito pomladitev. Tudi slovenska, pri katerih ni več dolgoletnih članov Mihe Zarabca, Mateja Gabra, Staša Skubeta, Gašperja Marguča, Darka Cingesarja, nekatere pa so ustavile poškodbe. V primerjavi z lanskim EP na Madžarskem, kjer je Slovenija pod Ljubomirjem Vranješem zasedla neslavno 16. mesto, ni niti Aljaža Panjtarja, Vida Levca, Tilna Sokoliča, Matica Grošlja in Matica Suholežnika. Samo osem od 21 igralcev, ki jih je imel v drugem delu priprav na voljo Zorman, je sodelovalo na debaklu s Črno goro v Debrecenu.

Kljub temu za novo reprezentanco ne moremo reči, da je rosno mlada. Povprečna starost je 27,1 leta, šest igralcev je že preskočilo mejo 30, štirje imajo več kot 100 nastopov, osem več kot 50. Drži pa tudi, da bo za mnoge to prvo veliko tekmovanje, zato gre za zanimivo kombinacijo izkušenj in mladostne zagnanosti. Zgodba malce spominja na SP 2017, na katero Veselin Vujović ni odpeljal Zormana, Luke Žvižeja in Gorazda Škofa, pa pomlajeno ekipo prepričal, da zmore velike stvari in jo popeljal do bronaste kolajne v Parizu.

Tiha želja je četrtfinale

Čeprav je tudi Zorman velik motivator, pa od te reprezentance ne smemo pričakovati čudeža, ne nazadnje Slovenija že od leta 2020, ko je bila četrta na EP na Švedskem, ni pokazala navdušujoče predstave. Na mundial se je uvrstila s povabilom Mednarodne rokometne zveze (IHF), saj je bila nekonkurenčna Srbiji v lanskih kvalifikacijah. Uvrstitev v glavni del je osnovni cilj, odkrita želja olimpijske kvalifikacije, tiha želja preboj v četrtfinale v Gdansku.

27,1 leta je povprečna starost slovenske reprezentance.

Slovenci so iz hotela Bioterme v Mali Nedelji odpotovali z avtobusom včeraj po kosilu. Pred tem je prišla novica, da je prvi vratar Klemen Ferlin na svojo željo zapustil reprezentančni tabor in da sta bila Žvižej in Grega Krečič pozitivna na covid-19, zato sta ostala doma in naj bi na Poljsko prišla kasneje. Zorman je s seznama 21 igralcev zadnjega prečrtal Tadeja Mazeja.

Jutri Slovence čaka na papirju lažje delo s Savdsko Arabijo, ki jo še najbolje pozna Boris Denič, njen bivši selektor, ki bo v odsotnosti Žvižeja kot svetovalec reprezentance verjetno sedel na klopi ob Zormanu. Proti Poljski bo vložek ogromen, dve točki bi odpirali vrata do visokih mest, saj bi jih prenesli v drugi del, kjer bodo v Krakovu potencialni tekmeci Španci, Črnogorci, Iranci in Čilenci.