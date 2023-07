Zeleno-beli v razgretem Razgradu

Teden dni je nocojšnji Olimpijin tekmec v prvem dvoboju 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov Ludogorec visel na nitki, po bliskovitem dvigu forme in zanesljivem napredovanju neznank ni več. V bolgarsko-slovenskem obračunu prvakov vloga favoritov prepričljivo pripada domačim zeleno-belim. Uvodnih 90 minut bitke v Razgradu, kjer bi lahko po napovedih temperatura danes dosegla celo 41 stopinj Celzija, se bo začelo ob 20.45. Glavni sodnik bo Norvežan Rohit Saggi.

Olimpija ni imela sreče z žrebom, ki ji ni bil naklonjen niti za evropsko nadaljevanje po 2. krogu. Toda evropskega trpljenja je že vajena. Tako močne ovire v novejši zgodovini še ni imela, Ludogorec je že stalnica v skupinskih delih tekmovanj in nasprotnik, ki je v minulih štirih letih izločil že dva slovenska kluba. Maribor je bil poleti 2019 blizu podviga v bitki za evropsko ligo in je izpadel le zaradi večjega števila prejetih golov doma, potem ko je Ludogorec s tresočimi nogami v zaključnih minutah v Ljudskem vrtu iztržil 2:2. V Razgradu je bilo 0:0.

Dve leti pozneje je v prav tako 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločil Muro (3:1 in 0:0). Številke, igralci, izkušnje govorijo debelo v Ludogorčev prid. Med vrednostjo moštev je skoraj 30 milijonov evrov razlike (42,55: 12,13 mio). Najdražji igralec in najboljši strelec Bernard Tekpetey je vreden 5 milijonov €, Olimpijina igralca z največjo vrednostjo sta Marcel Ratnik in Timi Max Elšnik s po 1,3 milijona €. Ludogorec je od leta 2012, ko se je prvič prebil na mednarodni oder, odigral kar 129 evropskih tekem, Olimpija le 42. Ni stavnice, ki bi ljubljanskim zeleno-belim dajala več kot 30 odstotkov možnosti za zmago v prvi tekmi in tudi za napredovanje.

Brez izkušenih voditeljev

Bolgarski serijski prvaki so morali čez noč izdatno dvigniti formo, slovenski naj bi jo narekovali prav za drevišnjo tekmo, ki pomeni tudi soočenje s krepko močnejšo konkurenco, v kateri se želi v prihodnosti utrditi Olimpija. A za izpolnitev takšnih želja ni dovolj imeti le voljo in ambicije, temveč je treba imeti – ob maksimalno zagretem okolju in bogatih vlagateljih – tudi vrsto podobnih bitk in izkušene voditelje. Prvega imajo dovolj, drugega premalo. »Pred nami so zgodovinske tekme,« je jasen in morda jasnoviden kapetan Elšnik, ki pri 25 letih velja za izkušenega, a kot večina s premalo evropskih izkušenj.

Portugalski trener Joao Henriques je do potankosti proučil tekmece in s pomočniki tudi stanje v svojem mladem moštvu, v katerem ne gre pričakovati korenitejših posegov v na začetku sezone udarno enajsterico. V prvih treh tekmah v sezoni Olimpija v napadu ni bila učinkovita, v obrambi ni bila neprebojna. Olimpijina priložnost je prvi dvoboj. Le presenečenje v Razgradu ji na stežaj odpira presenečenje v skupnem seštevku. A prav vsi kamenčki v mozaiku se bodo morali zložiti, da bi lahko na povratni tekmi v torek, 1. avgusta, v Stožicah še upala na senzacijo.