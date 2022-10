Zavihale rokave, srbijo jih prsti

Najsi bo Branka Zec, ki bo v ponedeljek dopolnila 36 let, ali Valentina Klemenčič, ki je letos dočakala dvajsetico, za vse članice slovenske rokometne reprezentance bo domače evropsko prvenstvo, ki se bo začelo čez devet dni, vrhunec v njihovih karierah. Priprave v Laškem so že v polnem teku, dodaten optimizem ob zboru pa je prineslo osem igralk Krima Mercatorja in selektor Dragan Adžić, ki jim je močno odleglo po zmagi nad Brestom v ligi prvakinj.

Popotnica za slovenska dekleta bi težko bila boljša. Adžić je na priprave lahko poklical prav vse najboljše igralke. Nekatere imajo sicer težave s poškodbami, vendar naj ne bi bile prehude. Slovenke so nazadnje kljub odsotnosti kapetanke Ane Gros prikazale dobri predstavi proti Madžarkam (remi v Celju in zmaga v Ljubljani), generalki bosta jutri in v soboto, ko bosta v Laškem prijateljski tekmi s Hrvaško, zaprti za javnost. Zelo blagodejna je bila zmaga Krima Mercatorja nad Brestom, kajti če bi Adžić z Ljubljančankami prišel na priprave z bremenom treh zaporednih porazov in sila negotovo evropsko zgodbo, bi se kaj lahko malodušja nalezle še preostale kolegice, to pa je zadnje, kar potrebuje izbrana vrsta pred kariernim izzivom.

19 rokometašic se v Laškem pripravlja na EP, ki se bo začelo čez 9 dni.

Tekma proti Francozinjam je dala več razlogov za optimizem. Barbara Lazović, ki jo je dajalo koleno, je ohranila strelske občutke, dobro se je na desni strani napada znašla tudi Alja Varagić. V formo se počasi, a vztrajno vrača Tjaša Stanko. Omenjena Klemenčičeva je dobro izkoristila odsotnost Nataše Ljepoja in dosegla tri gole, tudi novice o Ljepojevi so dobre, težave z ramenom niso resne. V našem strokovnem štabu lahko potrkajo po lesu ...

Zlepa ali zgrda v Stožice

Cilj Slovenk je jasen. Zlepa ali zgrda se želijo iz Celja preseliti v glavni del v Ljubljani. Toda naloga je vse prej kot lahka. Žreb jim je ponagajal in tako bodo morale v Zlatorogu za seboj pustiti vsaj eno izmed uglednih reprezentanc: Dansko, Švedsko in Srbijo. Bolj ali manj je jasno, da bo ne glede na razplet uvodnih tekem proti Skandinavkam odločilna tretja proti reprezentanci bivšega slovenskega selektorja Uroša Bregarja.

Od 19 igralk jih osem prihaja iz tujih klubov, med njimi vse tri vratarke (Zec, Amra Pandžić in Maja Vojnović). »Ena proti milijon je možnost, da v svoji karieri igraš na kakšnem izmed prvenstev na domačih tleh,« komaj čaka začetek spektakla Pandžićeva, članica romunske ekipe Baia Mare.

Najbolj vidno vlogo v napadu bo imela Grosova, ki je za Györ v sezoni zbrala 24 golov. Velenjčanko že pošteno srbijo prsti. »Že dve leti nestrpno pričakujemo evropsko prvenstvo. Že čutimo malo evforije, kar je zelo pozitivno,« je vse bolj neučakana kapetanka.