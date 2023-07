Zasuk Hajduka brez Mlakarja

Iz tedna v teden je dejavnih vse več slovenskih nogometašev na tujem. Najmočnejša prvenstva v Evropi bodo oživela šele drugi konec tedna v avgustu, večina preostalih lig že »živi« ali pa bodo dvignile zastor prihajajoči konec tedna.

Najmočnejša prvenstva? Najprej bodo oživele nogometne zelenice v Angliji, Španiji in Franciji – v petek, 11. avgusta. Premier league bodo odprli s tekmo med Burnleyjem in prvakom Manchester Cityjem, na isti večer bosta igrala na Iberskem polotoku Almeria in Rayo Vallecano, natančnega urnika v Franciji še ni, jasno je le, da bo PSG v letošnji ligaški premieri na drugi konec tedna v avgustu gostil Lorient. En petek pozneje (18. 8.) bosta zaznamovala start bundeslige Werder in prvak Bayern z derbijem v Bremnu – v soboto naj bi debitiral v bundesligi Benjamin Šeško, ki bo z Leipzigom gostoval v Leverkusnu –, dan pozneje bosta ob isti uri na italijanskem škornju odprla serie A para Empoli – Verona in Frosinone – Napoli. Isti konec tedna bo slovesno v Grčiji, kjer igra več slovenskih reprezentantov. Panathinaikos bo doma igral z Atromitosom, PAOK pa s Tripolisom.

Posebej zanimiv urnik imajo Andraž Šporar, Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin v zeleno-belih majicah Panathinaikosa. Atenčani bodo v torek krenili v boj za ligo prvakov z ukrajinskim Dniprom, zanimiv pa je urnik kluba okrog druge reprezentančne akcije v novi sezoni. »Pao« bo 30. septembra gostil PAOK, v naslednji tekmi pa 21. 10. obiskal domicil Olympiakosa.

Ključ Severna Irska

Dotlej je še dolga pot, najprej bo treba »preživeti« doma in v Evropi do prve akcije reprezentance, ki bi bila lahko že odločilna. Slovenija bo namreč 7. septembra v Stožicah gostila Severno Irsko – ta bo lovila zadnji vlak za kaj več –, tri dni pozneje igrala v San Marinu. Popolnih šest točk bi blagodejno vplivalo na boj čete selektorja Matjaža Keka za euro 2024, lestvica je namreč zgovorna: Finska in Kazahstan po 9, Danska in Slovenija po 7, Severna Irska 3, San Marino 0.

Minuli konec tedna so že odprli sezono v Švici – Žan Celar (Lugano) igra šele v sredo –, na Norveškem (Viking z Davidom Brekalom igra danes), v Rusiji (Drkušić), na Poljskem, kjer igra kar sedem slovenskih nogometašev, in na Hrvaškem. Hajduk je dobil derbi z Dinamom, četudi je zaostajal z 0:1. Jan Mlakar je igral do 65. minute, njegovi soigralci pa so v nadaljevanju tekme zabili gola v 74. in 93. minuti za dalmatinsko slavje v Zagrebu. Konec tedna začnejo tudi Avstrijci.