Z odliko do prvega cilja, zdaj do nokavta

Kdo pravi, da poltretji mesec ni dovolj časa za košarkarski čudež? 26. januarja je Cedevita Olimpija zasedala predzadnje mesto v skupini B evropskega pokala, vse močneje pa je odmevala ocena, da je ne bodo preporodili niti prihodi Yogija Ferrella, Alena Omića in Zorana Dragića sredi sezone. Kakšna zmota! Ljubljančani so zdaj videti domala nepremagljivi, ne le zaradi osmih zaporednih evropskih uspehov s povprečno prednostjo 13,4 točke. V sredo so se sprehodili še skozi Patras z 88:67 in misli dovčerajšnjih pesimistov vse bolj segajo celo do osvojitve lovorike in uvrstitve v evroligo. A lepo počasi. Po osvojitvi tretjega mesta v skupini za Gran Canario in Valencio bo Cedevita OIimpija 19. t. m. v osmini finala gostila Türk Telekom, ki je trenutno 11. v turški ligi z bero 11:14. Moštvi bosta odigrali zgolj eno tekmo v Stožicah, in če bo četa Jurice Golemca preskočila uvodno oviro v končnici, se bo pomerila z zmagovalcem dvoboja med Partizanom in Bursasporom v Beogradu. Če bi še tretjič v sezoni ugnala srbske črno-bele (v ligi ABA je bila uspešnejša s 96:89 v gosteh in z 81:79 doma), bi bili njeni možni tekmeci v polfinalu Gran Canaria, Slask, Andorra in Budućnost. Seveda pa mora najprej prekositi izzivalce iz Ankare. Krutih načel hitropoteznih izločilnih bojev na eno samo zmago se zaveda tudi sloviti Partizanov strateg Željko Obradović: »Vsi poznamo novi tekmovalni sistem evropskega pokala. Zelo preprost je. Zmagati moraš, sicer izpadeš.«

Poduk iz leta 1999 je živ

Med najboljšo šestnajsterico evropskega pokala najdemo moštva iz 11 držav. Kar štiri so iz Španije, po dve iz Nemčije in Turčije, vsi drugi imajo v ognju po eno železo. Pari osmine finala: Cedevita Olimpija (Slo) – Türk Telekom (Tur), Partizan (Srb) – Bursaspor (Tur), Gran Canaria (Špa) – Slask (Pol), Andorra (Špa) – Budućnost (ČG), Joventut (Špa) – Ulm (Nem), Virtus (Ita) – Liatkabelis (Lit), Metropolitans 92 (Fra) – Umana (Ita) in Valencia (Špa) – Hamburg (Nem). Košarkarji Cedevite Olimpije so našli zmagovalno formulo, zdaj se je morajo le oklepati z vsemi udi. Ne nazadnje še nikoli niso dosegli osmih zaporednih zmag na evropski sceni. Prejšnji rekord s šestimi uspehi v nizu je segal v evropski pokal 1993/94, ko so v nepozabnem slogu osvojili lovoriko s finalno zmago nad španskim Taugresom (današnjo Baskonio), in v evroligo 1998/99. Takrat so imeli Jure Zdovc, Arriel McDonald, Vladimer Stepania, Slavko Kotnik, John Taylor, Ivica Jurković & Co. (tudi 21-letni Golemac kot 14. strelec moštva) kar dve epizodi s šestimi zmagami (tudi nad bolonjskim Teamsystemom in Realom v gosteh), a nato izpadli v osmini finala proti velikemu tekmecu takratnih časov Pau-Orthezu. Poduk torej ponuja tudi zgodovina, evropski vrhunec pa kaže uskladiti s finišem v ligi ABA. V nedeljo ob 19. uri bodo Ljubljančani gostili Cibono, pred začetkom končnice pa se bodo pomerili še z Borcem in FMP ter poskušali tudi na regionalni ravni prehiteti Budućnost.