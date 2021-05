Z aperkatom mu je, tako se mu je zdelo, zlomil čeljust

35 milijonov dolarjev naj bi za dvoboj prejel Saul Alvarez, medtem ko naj bi na bančni račun Billieja Joeja Saundersa kapnilo sedem milijonov ameriških zelencev.



Naslednjič septembra z Američanom Plantom?

je že nekaj let najbolje plačani (aktivni) boksar na svetu. Da si mehiški zvezdnik, ki ima zlasti med rojaki ogromno navijačev, zasluži vse silne milijone, dokazuje s svojimi prepričljivimi predstavami v ringu, v katerem je doslej le enkrat okusil grenkobo poraza – leta 2013 proti legendarnemu Američanu. Dotlej je kot za stavo nizal zmage, odtlej pa tudi še ni doživel neuspeha.Novo zmago, že 56. profesionalno (v izjemni statistiki ima še dva neodločena izida in – kot že omenjeno – le en poraz), jeslavil včeraj, potem ko je na stadionu AT&T v Arlingtonu pred 73.126 gledalci (!) v osmi rundi zlomil odpor Britanca. Alvarez je tako naslovoma svetovnega prvaka po različicah WBA in WBC v supersrednji kategoriji (do 76,204 kilograma) dodal še šampionski pas združenja WBO.»Z besedami težko opišem, kako se zdaj počutim. To je zelo čustven trenutek zame. Dolgo smo se morali sprijazniti z dvoboji pred praznimi tribunami. Hvala vsem za podporo,« je bil zaradi glasnega spodbujanja številnih privržencev vidno ganjen 30-letni Mehičan. Največja ameriška prireditev v živo, odkar se je začel svet pred dobrim letom spopadati s pandemijo novega koronavirusa, je sicer sovpadala z enim od najpomembnejših mehiških praznikov – t. i. Cinco de Mayo, ki obeležuje obletnico zmage Mehike nad francoskim cesarstvom v bitki pri Puebli leta 1862.Saunders se je sicer na začetku dostojno upiral favoriziranemu Alvarezu, ki pa je hitro postavil stvari na svoje mesto. V osmi rundi je z natančnim desnim aperkatom leto starejšega Britanca zadel tako silovito, da mu je v trenutku močno oteklo desno oko. V nadaljevanju je tekmecu zadal še več udarcev, tako da je nato Saunders med odmorom po posvetu z zdravnikom obsedel v kotu in predal dvoboj. »Po tistem aperkatu sem že vedel, da obračun ne bo več trajal dolgo. Mislim, da sem mu takrat zlomil čeljust,« je razkril Canelo po zmagoslavju pred rekordnim številom gledalcev, ko gre za boksarske spektakle v pokritih arenah v ZDA. Pred tem so največ ljubiteljev tega plemenitega borilnega športa našteli na povratnem dvoboju medinleta 1978 v Superdomu v New Orleansu – namreč 63.350.Medtem ko so 31-letnega Angleža, ki je doživel prvi poraz po tridesetih zaporednih zmagah, po obračunu odpeljali v bolnišnico, je mehiški zvezdnik vidno užival v slavju, se fotografiral s svojimi navijači, med katerimi so le redki nosili masko. Alvarezu zdaj v supersrednji kategoriji manjka le še šampionski pas združenja IBF, ki si ga lasti še neporaženi Američan(21 zmag, 12 z nokavtom), zato bodo po vsej verjetnosti že v kratkem stekli pogovori za izvedbo njunega obračuna.»Seveda je naš cilj, da priredimo ta dvoboj, ki je za Canela ta čas tudi najbolj smiseln,« je pojasnil promotor. Med možnimi datumi že omenjajo 18. september, torej gre za teden, ko bo Mehika praznovala dan neodvisnosti. Takrat je pričakovati naslednjo Alvarezovo veliko zabavo ...