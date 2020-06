Vodilna nista bila prepričljiva

Olimpija do zmage v zadnji minuti

Izidi zadnjih tekem 29. kroga – Triglav : Aluminij 1:4 (300 gledalcev; Marko Gajić 52., 11-m; David Flakus Bosilj 19., Ante Živković 47., 64., 78.), Domžale : Olimpija 0:1 (250 gledalcev; Haris Kadrić 90.), Maribor : Rudar 3:0 (brez gledalcev; Gregor Bajde 14., Marcos Tavares 51., Santos 77.). Pari 30. kroga: Rudar : Triglav (26. t. m.), CB24 Tabor : Bravo, Aluminij : Celje (oba 27. t. m.), Mura : Domžale, Olimpija : Maribor (oba 28. t. m.).

Olimpija 29 17 5 7 56:35 56

Maribor 29 16 7 6 52:28 55

Celje 29 14 10 5 58:29 52

Aluminij 29 14 6 9 49:33 48

Mura 29 12 11 6 46:35 47

Bravo 29 11 7 11 41:44 40

Tabor 29 9 6 14 34:44 33

Domžale 29 8 6 15 39:53 30

Triglav 29 8 4 17 35:68 28

Rudar 29 0 10 19 26:67 10

»Čakam kot drugi prosti trenerji, kako se bo razpletla kriza koronavirusa in kaj bo prineslo obdobje po njej,« je nekdanji slovenski selektorpojasnil svoj status. Ko se je razšel z Latvijo, si je vzel nekaj časa za počitek, a je prišla epidemija. Zdaj si nogometno brezdelje krajša z vlogo strokovnega komentatorja.Pokoronsko prvenstvo se bliža vrhuncu. Kaj je videl v dozdajšnjem delu?»Virus je pustil posledice, ki se najbolj izražajo v ogromnem številu začetniških napak. Na tej ravni se ne bi smele dogajati. Na razplete močno vpliva širina igralskega kadra, ne nujno kakovostnega, temveč izenačenega. Vidno je, da so v prednosti mlajši igralci, in tako bo do konca prvenstva. Morda se bodo proti koncu izrazile tudi večje izkušnje, predvsem tekmovalne. Tu so v prednosti moštva, kot sta Maribor in Olimpija, saj imata izkušnje iz bojevitih tekem, ki neposredno odločajo o uvrstitvah,« pravi Slaviša Stojanović. Kako pa so razporejena razmerja sil pred nedeljskim velikim derbijem? »Tudi mene zelo zanima, kje sta Olimpija in Maribor. V tretjem polčasu nista bila prepričljiva. Maribor je bil rezultatsko resda uspešen, toda vsaka tekma je bila na meji. Na roko mu je šel ugoden razpored, igral je z najslabšimi in jih premagoval. Olimpija je ujela ritem napak, formo, ki jo zaznamuje že ves čas pod vodstvom. Vedno se nekaj dogaja in v glavnem v negativnem kontekstu, zato je težko priti do želene stabilnosti. V nepravem trenutku se govori o prodaji ali neprodaji, o trenerjevem odhodu ali neodhodu, o prodaji ali neprodaji igralcev,« je dodal.