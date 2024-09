Vijoličnega DNK vse manj

Maribor je vrgel rokavico Olimpiji, Celjani so ujeli kapitalca za vrnitev v šampionsko bitko, Bravo in Koper sta v senci najmočnejšega trojčka dopolnjevala zasedbo, Muro je po svojih merilih začel krojiti glavni vlagatelj iz ZDA ... Le v zeleno-belem taboru so v prvem reprezentančnem odmoru po sijajnem poletju, z izjemo reprezentantov, počivali in usmerili pogled v tekmečeve tabore, v katerih so obnavljali igralski kader za jesenski ritem tekem. Ta se bo letos še dvakrat prekinil zaradi lige narodov – oktobra in novembra.

Konec tedna se bo razkril prvi učinek dela na tržišču tudi na ligaški fronti, na kateri bodo igrali tekme 8. kola. Maribor gre z ofenzivo nad zeleno-bele, pri katerih so dočakali vrnitev Antonia Marina v proces treningov, konec avgusta pa iz Reggiane pripeljali zadnjega novinca, Španca Alexa Blanca. Ofenzivo je sprožil glavni strateški partner, vodja novega projekta in vijolični selektor Acun Ilicali. Še brez – na papirju – uradne potrditve sodelovanja je po svojih merilih in z veliko manj »vijolične DNK« ukrojil štajersko moštvo. Trener Ante Šimundža je že priznal, da se mora vijolična Štajerska (igralci, klub, navijači, okolje) spremeniti in se navaditi na drugačno filozofijo.

600 TISOČ EVROV naj bi Maribor plačal za Madžara Gyorgyja Komaromija, kar je najvišja odškodnina v poletnem prestopnem roku v Sloveniji.

Izkušeni trener že ve, kako delovati pod avtoritativnim šefom in plačnikom iz bolgarske izkušnje pri Ludogorcu, kjer je imel nacionalno pisano zasedbo. V to smer je šla tudi Ilicalijeva kadrovska popolnitev, saj so trem zgodnejšim novincem – Poljaku Karolu Borysu, Francozu Bradleyju M'Bondu in Gaboncu Orpheju Mbini – dodali še Angleža z Liverpoolovim DNK Sheyjai Oja, Ganca Benjamina Tetteha, Portugalca Andrea Souso in Madžara Gyorgyja Komaromija. Za 22-letnega Madžara, reprezentanta do 21 let, je klub (ali Ilicali) plačal kar 600.000 evrov visoko odškodnino.

Zanimivo je, da Mariborčani v slovenski selekciji do 21 let, ki blesti v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, niso prepoznali niti enega igralca z dodano vrednostjo za odškodnino. V kategoriji domačih prihodov so Mariborčani le izpeljali zamenjavo, v Rusijo so za 200.000 € prodali Svena Šoštariča Karića, vrnili pa nekdaj občasnega reprezentanta Luko Kranjca, ki je leta 2011 odšel v Italijo.

Celje z Olimpijinim šampionskim dvojcem

V Celju je Albert Riera dobil, kar je želel, mladega reprezentanta Svita Sešlarja, ki je bil njegov veliki adut v obdobju pri Olimpiji. V katero kategorijo sodi 21-letni Rus Artem Šola, bo pokazal čas. Nizkorasli, 169 centimetrov visoki zvezni igralec iz ukrajinskega Luganska je bil član moskovskega velikana Spartaka, a daleč od prvega moštva.

Svit Sešlar je največja septembrska okrepitev v 1. SNL. FOTO: Facebook NK Celje

Bravo je obrambno vrsto zapolnil z 20-letnim – od Torina posojenim – Francozom Angejem N'Guessanom, ki je izvorno iz Slonokoščene obale. V Kopru so sprejeli v Celju odpisanega kapetana in veterana Denisa Popovića ter nadaljevali s francosko zvezo z afriškim pridihom, prišel je zvezni igralec, Ganec Abdul Samed Mukadas.

Soboški vlagatelj in plačnik George Juncaj je po pretresu in odhodu trenerja Tončija Žlogarja prevzel položaj športnega direktorja. Oskar Drobne je novi trener, prvi novinec pa brazilski napadalec Diogo Bezerra de Oliviera.

Domžalčani upajo, da bosta v bitki za obstanek dodani vrednosti vijolični posoji Marcel Lorber in Behar Feta, pri Radomljah, Nafti in Primorju pa se niso naprezali in z manj znanimi igralci le dopolnili prvo moštvo in v njem zaostrili konkurenco.