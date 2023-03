Verstappen zlahka, junak je Alonso

Nova sezona, stara zgodba. Svetovni prvak Max Verstappen je vodil od starta do cilja dirke za VN Bahrajna, moštvo Red Bull pa je očitno ta čas premočno za konkurenco. Ferrari in Mercedes čaka še veliko dela, da bosta bližje rdečim bikom, drugače bo leteči Nizozemec zlahka ubranil naslov. A prva lastovka ne prinese pomladi, vse se še lahko obrne na glavo, sezona 2023 bo rekordno dolga, do konca novembra bo še 22 dirk, naslednja čez dva tedna v Savdski Arabiji.

Start je bil zanimiv, Charles Leclerc (Ferrari) je švignil mimo Sergia Pereza (Red Bull; na koncu drugi) in napadel Verstappna, ki pa je odbil napad. Hiter je bil na stopalki tudi sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (Mercedes), ki je pridobil dve mesti in v prvi ovinek prišel peti. Toda kmalu je bilo jasno, da je Red Bull premočan, Verstappen si je hitro privozil varno prednost pred Ferrarijevim adutom, Hamilton in njegov moštveni kolega George Russell pa nista bila nevarna za dirkača pred njima, veteran Fernando Alonso z Aston Martinom je prišel pred Russla.

36. zmago v karieri je vpisal 25-letni Max Verstappen.

Po tretjini dirke je imel dvakratni zaporedni prvak Verstappen 10 sekund prednosti pred Leclercom, ki je bolj pazil na Pereza, katerega drugi Ferrarijev voznik Carlos Sainz ni mogel ogroziti. Hamilton, ki odlaša s podaljšanjem pogodbe s srebrnimi puščicami, saj ni prepričan, ali bodo našli rešite za težave in spet postali kandidati za zmage, se je moral sprijazniti z mirno vožnjo na petem mestu.

Že blizu stotice

Malo pred polovico dirke je Perez z mehkimi gumami prehitel Leclerca na trdih in takrat so si ljubitelji paradnega motošporta, pa tudi šefi F1 s Stefano Domenicalijem že zaželeli nekaj, kar bi preprečilo najbolj dolgočasno dirko v zadnjih letih. Delno se je uresničilo. Dvakratni prvak Alonso je našel novo pomlad in je prehitel starega znanca Hamiltona, nakar je Leclerc, ki je lani zmagal v Bahrajnu, parkiral pokvarjenega ferrarija ob stezi in se razočaran na vespi odpeljal v paddock. Španec Alonso kar ni imel dovolj, želel je stopiti na zmagovalni oder in se pognal za Sainzem. Kaj kmalu ga je prehitel in tako poleg Verstappna, ki v vzvratnem ogledalu ni videl nikogar, postal junak VN Bahrajna. Pri 41 letih! To je bil njegov 98. zmagovalni oder v karieri, ki jo je začel leta 2001. Nazadnje je bil na njem leta 2021 v Katarju z ekipo Alpine.

»Kar je naredil Aston Martin pred sezono, je neverjetno. Ne morem verjeti, da imam drugi najhitrejši dirkalnik,« je bil presrečen Alonso, ki je že nekaj krogov pred ciljem ekipi sporočil: »Ta avto je res užitek voziti.«