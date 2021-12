Verstappen je dočakal svoj čudež

Zadnje dejanje svetovnega prvenstva 2021 v formuli 1 je dvignilo na noge vse ljubitelje hitrosti in dramatičnih zasukov, saj sta Max Verstappen (Red Bull) in Lewis Hamilton (Mercedes) uprizorila fantastičen vrhunec izjemne sezone. Oba sta ga pričakala z identičnim točkovnim izhodiščem, a Nizozemec z manjšo prednostjo, ker je dosegel eno zmago več (9:8) na prvih 21 dirkah in ker je startal s prvega položaja tik pred Britancem.

Do prvega naslova svetovnega prvaka pa sta mu vendarle pomagali tako izdatna sreča kot velika spretnost v zadnjem krogu. Po srečnem razpletu za Vestappna, ki je privozil do cilja z 2,256 sekunde prednosti pred Hamiltonom in 5,173 pred Carlosom Sainzem (Ferrari), so mnogi pomislili, da bi si šampionsko lovoriko zaslužila oba velika tekmeca. Športno javnost sta namreč obdarila z nepozabnimi in čustvenimi spektakli, tudi s polemičnimi trenutki, ki so vrnili formulo ena na spored vsakdanjih razprav. Toda zmagal je lahko le eden in na vrh se je povzpel 24-letni sin nekdanjega dirkača F1 Josa Verstappna in belgijske tekmovalke v kartingu Sophie Kumpe, ki so ga zaradi drznosti že ob prvih krogih na stezah primerjali z legendarnim Ayrtonom Senno. Geni in agresiven slog vožnje so mu pogosto prišli prav, včasih so mu tudi hodili navzkriž, z njimi pa je končno prišel na svoj račun v svoji sedmi sezoni med svetovno elito, še posebno v Abu Dabiju. Pa čeprav se je Hamilton že videl na prestolu z rekordnim osmim naslovom prvaka, s katerim bi se otresel družbe Michaela Schumacherja. Mercedesu je v tolažbo ostala le trofeja med konstruktorji.

Zlata vredni Perez

»Neverjetno. Med celotno dirko sem se se ogorčeno boril, da bi dohitel in prehitel Lewisa, konec pa je bil nekaj najbolj norega, kar sem doživel. Vsi v našem moštvu si zaslužijo veselje. Rad jih imam in uživam z njimi,« si je dal duška Verstappen, ki se je pred startom odločil za mehkejše pnevmatike, da bi lažje branil prvi položaj. Toda Hamilton ga je nemudoma prehitel, in ko se je znašel v velikih težavah, saj je razlika narasla na osem sekund, mu je priskočil na pomoč moštveni sotekmovalec Sergio Perez. Mehičan se je namreč prebil v ospredje in ni dovolil, da bi ga Britanec prehitel, dokler ni Verstappen ujel koraka z njima.

»Posebno se moram zahvaliti Checu, saj je izjemen kolega. Z izjemno pogumno vožnjo je opravil veliko dela,« je Nizozemec pohvalil Pereza, glavno delo pa je moral seveda opraviti sam. Ali skoraj sam. Ko se je z novimi gumami in 12 sekundami zaostanka podal v lov za Hamiltonom z načetimi pnevmatikami, pa mu je šla na roko še nezgoda Kanadčana Nicholasa Latifija, ki je šest krogov pred koncem uničil svojega williamsa. Po prihodu varnostnega avtomobila namreč med velikima tekmeca ni bilo več dirkačev, ki so zaostali za krog, kar je Nizozemcu, ki se je med čakanjem še tretjič odpeljal v boks po nove gume, olajšalo delo. V zadnjem krogu je švignil mimo Hamiltona in v velikem slogu dokončal delo. Z 19. zmago v karieri je uresničil svoje življenjske sanje. »Na koncu je bila na moji strani tudi sreča. Popustil nisem niti takrat, ko mi je slabo kazalo. Verjel sem, da se bo nekaj vendarle zgodilo in da čudeži niso zgolj stvar domišljije. Lewis je odličen dirkač in velik tekmovalec, zato verjamem, da mu ni lahko. Toda vsi si želimo zmagati in tokrat bi se lahko Fortuna nasmehnila kateremu koli od naju,« je ocenil novi prvak. Lewis Hamilton je športno priznal: »Ponosen sem na vse, kar sem dosegel v tej sezoni. Najprej pa želim čestitati Maxu in njegovemu moštvu. Oba sva dala vse od sebe, zato mi je ob porazu nekoliko lažje.«