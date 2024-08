Večni nogometni derbi: Viole zadele Olimpijinega nogometaša, skupil jo je tudi kotliček v sanitarijah (FOTO in VIDEO)

Nogometaši Maribora in Olimpije so se v 6. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1). Za Maribor je zadel Žiga Repas, za Olimpijo pa Justas Lasickas. Maribor bo v 7. krogu v nedeljo gostoval pri Primorju, Olimpija pa bo gostila Muro.

Viole zadele Olimpijinega nogometaša pred izvedbo enajstmetrovke

Na začetku 15. minute so Ljubljančani po pregledu posnetka dobili enajstmetrovko po prekršku Lana Vidmarja nad Thalissonom. A Raul Florucz je dolgo ni mogel izvesti, saj je sodnik David Šmajc ekipi poslal v slačilnico, saj so s tribune, kjer je bila navijaška skupina Viole, na igrišče prileteli različni predmeti, eden je tudi zadel Olimpijinega nogometaša pred izvedbo enajstmetrovke.

Po skoraj polurni prekinitvi pa je Florucz le lahko streljal, vendar se je Jug vrgel v pravo smer in mu strel obranil. V 23. minuti je Šmajc znova razjezil domače navijače, saj je spet pokazal na belo piko po prekršku Svena Šoštariča Kariča nad Floruczem na robu kazenskega prostora, a nato spremenil odločitev in dosodil le prosti strel.

Ukrepi policije Tekmo si je ogledalo približno 9.650 gledalcev, od tega okoli 500 pripadnikov navijaške skupine Viole in okoli 130 pripadnikov navijaške skupine Green Dragons, ki jih je spremljalo še približno 130 »supporterjev« ljubljanskega kluba.

Zaradi večkratne uporabe pirotehničnih sredstev med tekmo oz. kršitev določil 38. člena Zakona o javnih zbiranjih, bo zoper organizatorja uveden hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku. Med tekmo je bilo poškodovanih tudi 12 sedežev na severni tribuni ter kotliček za vodo v sanitarijah pod isto tribuno, o čemer bodo policisti obvestili pristojno tožilstvo.

V 26. minuti pa so povedli domači nogometaši. Vijolični so pletili v kazenskem prostoru Olimpije, gostom žoge ni uspelo izbiti, Josip Iličić jo je nato odložil do Žige Repasa, ki jo je z enajstih metrov poslal pod prečko. Devet minut pozneje so Ljubljančani izenačili, ko je po novem poskusu razigranega Florucza do strela v osrčju kazenskega prostora prišel Justas Lasickas in poskrbel za 1:1.