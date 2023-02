V Willingenu brez druge serije, zmaga Norveški, Slovenija peta

Na tekmi mešanih ekip v smučarskih skokih za svetovni pokal v nemškem Willingenu so zaradi slabih vremenskih razmer odpovedali drugo serijo, tako da so obveljali izidi prve. Zmagala je Norveška pred Avstrijo in Nemčijo. Slovenska četverica je bila peta, potem ko je Timi Zajc skočil kar 161,5 metra, a pri doskoku padel.

Prireditelji so imeli danes ogromno težav zaradi dežja in spremenljivega vetra. Zaradi tega je bila serija večkrat prekinjena, so si pa Norvežani nazadnje priborili 35,5 točke naskoka pred zasledovalci.

Slovenijo so na tekmi zastopali Nika Križnar (82 m), Žiga Jelar (141 m), Ema Klinec (139,5 m) in Timi Zajc (161,5 m).

Slovenska četverica je po ponesrečenem nastopu Nike Križnar začela s sedmim mestom po prvi skupini, potem pa po vsaki skupini napredovala za eno mesto.

V zadnji skupini je nato nastopil Zajc, ki je moral pred tem trikrat sestopiti s startne rampe, ter v vetrovnih razmerah poletel do neverjetnih 161,5 metra.

Močno je skrajšal skok, pri pristanku z velike višine pa tudi padel, a na srečo vsaj na prvi pogled ni staknil hujših poškodb. Rekord skakalnice je sicer za moške 153 metrov.

Serijo so nato sicer dokončali, Slovenija je napredovala na peto mesto, do prvega jo je ločilo 83,2 točke. Kmalu po zadnjem skoku Avstrijca Stefana Krafta pa je vodstvo tekmovanja sprejelo odločitev, da druge serije ne bo in da veljajo dosežki iz prve.